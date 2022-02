A férfi rövid pályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres távján az A-döntőbe három kínai versenyző mellett két magyar került be: Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang. Már megszokhattuk, hogy több tényező is befolyásolhatja a sorrendet, ezúttal is újra kellett indítani a futamot, miután egy letört pengedarab ráfagyott a jégre. Pedig ekkorra már túl voltak a táv felén.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Ahogy második nekifutásra is nekivágott az 1000 méteres finálénak a mezőny, Liu Shaoang az ötödik helyen haladt, Liu Shaolin Sándor pedig a másodikon. Utóbbi azonban előzött, ezzel az élre állt, és bár rendkívüli izgalmakat hozott a hajrá, már nem engedte ki a kezéből a vezetést.

Sokáig azt hittük, olimpiai bajnoki címet szerzett Liu Shaolin Sándor, utólag azonban a videózás végén kizárták. Ráadásul sárga lapot kapott, ami azt jelenti, hogy nem hátrább sorolták, hanem helyezetlenül zárt.

Azaz őt látták vétkesnek azok után, hogy volt egy kisebb ütközése Zsen Ce-vejjel, majd pedig a célegyenesbe fordulva is egymásba gabalyodtak. Liu Shaolin Sándor kizárása egyúttal azt is eredményezte, hogy az eredetileg negyedik helyen beérő Liu Shaoang bronzérmes lett.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Ez a magyar olimpiai csapat második érme Pekingben, miután szombaton ugyancsak harmadik lett a a Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia összeállítású vegyes váltónk.

Téli sportnemzetnek a legkevésbé sem mondható Magyarország, ennek ellenére hazánk mind a 23 eddigi téli olimpián részt vett, ezeken a mostani, pekingi játékok előtt együttesen 298 sportolónk indult. A férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó négy évvel ezelőtti, történelmi diadala (Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba) mellett két ezüst- és négy bronzérem, öt negyedik, hét ötödik, valamint négy hatodik hely volt a magyarok mérlege.