Százszoros nyereményt hozott a történelmi siker A nemzeti tizenegy találkozói a Tippmixen és a TippmixPrón is nagy népszerűségnek örvendtek a fogadók körében, ráadásul olyan tippek is születtek, amelyek a kiütéses sikerrel záruló angol–magyar találkozó pontos végeredményét is eltalálták.