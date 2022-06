Mintha nem is futballmeccsre, hanem egy extra gyereknapra készült volna a Puskás Aréna szombat délután – már órákkal a Magyarország–Anglia Nemzetek Ligája-találkozó előtt a legfiatalabb szurkolók zsivajától volt hangos a Dózsa György út és a Stefánia. A stadionba lépve hamar egyértelművé vált, hálásabb így zárt kapus meccset rendezni, mint ha a járványhelyzet miatt egyáltalán nem lehetnek nézők:

a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által kínált lehetőséggel élve 35 ezer gyerekszurkoló foglalt helyet a lelátón – 3500 felnőtt kísérő társaságában. Ez azért vállalható kompromisszum a nézőtéri rendbontás miatt kiszabott UEFA-büntetés fényében.

Míg a magyar keret értéke mindössze 112 millió euró, addig az angolé 1,3 milliárd, nálunk Szoboszlai Dominik piaci értéke a legmagasabb, 28 millió, náluk Harry Kane-é, 100.

Magabiztos volt Szoboszlai Dominik a tizenegyesnél Fotó: Koszticsák Szilárd

Mindebből azonban semmit sem lehetett az első félidőben érezni, a szigetországiak csak az első negyedórában kerültek néhány percre mezőnyfölénybe, az igazi helyzeteket előtte és utána is Marco Rossi csapata dolgozta ki. Egy gyors ellentámadás végén, Nego Loic beadása után Szoboszlai már a vendégek kapusa, Jordan Pickford alatt is átgurította a labdát, ami lelassult, így Conor Coady még a gólvonal előtt felszabadított. Volt egy nagy lövése Nagy Zsoltnak, de a gólhoz Szalai Ádám járt a legközelebb, aki egy angol labdaeladás után a félpályáról is meg merte kínálni a kint álló Pickfordot, egy picit azonban célt tévesztett.

Sok mindent elárul az erőviszonyokról, hogy a magyar szempontból több mint biztató első 45 perc után a TippmixPro a szünetben is 6,75-szeres pénzt kínált a hazai sikerért, míg a félidőben 2,61-szeres nyereményszorzója volt a döntetlen végeredménynek, Gareth Southgate együttesének győzelme pedig 2,03-szoros odds-zal párosult a Szerencsejáték Zrt. kínálatában.

Hasonlóan bátran játszott a magyar válogatott a folytatásban, igaz, a labdát ugyanúgy az angolok birtokolták többet. Az első félidőben látott ígéretes hazai helyzetekhez hasonló jelenetekre sokáig várni kellett, a 66. percben azonban elérkezett a várva várt pillanat. Reece James fellökte a büntetőterületen belül Nagy Zsoltot, a játékvezető pedig megadta a teljesen jogos tizenegyest. Szoboszlai Dominik higgadt ítéletvégrehajtó volt, nagy erővel lőtt a kapu jobb alsó sarkába.

Érdekesség, hogy legutóbb, október 12-én is büntetővel vezetett Magyarország Anglia ellen, igaz, akkor Sallai Roland állt a labda mögé, a helyszín pedig a Wembley volt. Akkor 1–1 lett a vége. A bekapott gól után most is kezdeményezőbbé váltak a háromoroszlánosok, bevetették minden idők legdrágább – egyesek szerint egyben a leginkább túlértékelt – angol futballistáját, Jack Grealish-t is, aki egy éve 100 millió fontért cserélte le az Aston Villa mezét a Manchester City szerelésére.

Szalai Ádám ekkor már tudta, ez egy emlékezetes nap lehet Fotó: Koszticsák Szilárd

Nem Grealish volt azonban legveszélyesebb a vendégeknél, Jarrod Bowen ellenben közel járt a gólhoz, de a lövését Gulácsi Péter hárította. A 82. percben meg is duplázhatta volna előnyét a magyar válogatott, a padról beszálló Kleinheisler László lökete után Schäfer András viszont közelről fölé vágta a kipattanót. A hajrában egy Grealish-Vécsei párharc után Harry Kane elé került a labda, aki szintén nem talált kaput. A hosszabbításban kettészakadt a pálya, akadt helyzet itt is, ott is, de az eredmény már nem változott: a magyar válogatott bravúros győzelmet aratott.

A siker értékét növeli, hogy ezt az angol válogatottat 22 mérkőzés óta nem győzte le senki, az egymás elleni összevetésben pedig 60 esztendő múltán született meg az újabb piros-fehér-zöld diadal.

A Nemzetek Ligája elitjében nincs könnyű csoport, a magyaroké viszont brutális. A folytatásban kedden Olaszország lesz az ellenfél Cesenában, majd jövő szombaton a németeket fogadjuk – ismét a Puskás Arénában, nézők előtt.

Az MLSZ biztosan több százmillió forintos bevételtől esett el, hiszen a szövetségnél, ha arra módjuk van, Anglia ellen a magyar–némethez hasonló jegyárakkal készültek volna. Márpedig azon a találkozón már most garantált a telt ház, ami több mint 60 ezer nézőt feltételez, miután nem csak az 5 és a 10, hanem a 20 ezer forintos belépők is hamar gazdára találtak. A sűrű, 10 napos programot június 11-én, Wolverhamptonban zárja Rossi csapata, Anglia ellen, a mostani összecsapás visszavágóján. Ilyen kezdés után egyik meccs sem lefutott, még ebben a bivalyerős csoportban sem.