Százszoros nyereményt hozott a fogadóknak Anglia történelmi kiütése

Magyarország labdarúgó-válogatottja tíz napon belül négy mérkőzésen lépett pályára a Nemzetek Ligájában, nem is akármilyen riválisok ellen: az A divíziós csoportban még a legutóbbi Eb-döntő két résztvevője, Anglia és Olaszország, valamint a négyszeres vb-győztes Németország kapott helyet. A nemzeti tizenegy találkozói a Tippmixen és a TippmixPrón is nagy népszerűségnek örvendtek a fogadók körében, ráadásul olyan tippek is születtek, amelyek a kiütéses sikerrel záruló angol–magyar találkozó pontos végeredményét is eltalálták.

1 órája | Szerző: Gyöngyösi Balázs

Marco Rossi együttese a nehéznek ígérkező sorozat kezdéseként az angol válogatottat fogadta a Puskás Arénában, kiemelt fogadói érdeklődés mellett, hiszen az eseményre vonatkozóan több mint 920 ezer tippet adtak le játékosaink – közölte a VG érdeklődésére a Szerencsejáték Zrt. A minden várakozást felülmúló végeredmény a fogadók többségét is meglepte, az „1X2” sorra leadott tippeknek ugyanis a 15 százaléka – így is több mint 40 ezer tipp – várta a magyar válogatott győzelmét, amit végül Szoboszlai Dominik büntetőből szerzett találatával ért el a nemzeti csapat. Az RB Leipzig játékosának gólszerzésében bízók 5,00-s nyereményszorzót könyvelhettek el, azzal pedig, hogy összesen kilenc sarokrúgást végeztek el a csapatok a találkozó alatt, több mint 51 ezer tipp vált helyessé a „Szögletszám 8,5” soron, a nyertes odds ebben az esetben 2,07 volt. Volt mit ünnepelni Wolverhamptonban

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport A nyitómérkőzést követően idegenbeli megmérettetés várt Szalai Ádámékra, ráadásul az Eb-cím-védő Olaszország ellen. Bár ezen a találkozón elmaradt a meglepetés – 2–1-es hazai győzelem született Cesenában –, a fogadók az elért nyeremény kapcsán (több mint 400 millió forint került kifizetésre), a válogatottnak pedig a mutatott játék okán nem volt túl sok oka a szomorkodásra. A végkimenetelre leadott tippek 47 százaléka várta az olaszok győzelmét, ugyanakkor az „1X2 + Mindkét csapat szerez gólt” opciónál több mint 37 ezer fogadás érkezett arra, hogy Roberto Mancini csapata csak gólváltás mellett tudja legyőzni a magyar válogatottat. Érdekesség, hogy több száz tipp érkezett a „Pontos eredmény – 1. félidő/Végeredmény” fogadási lehetőség helyes kimenetelére is, amellyel 70,00-s nyereményszorzót is el lehetett érni. Harmadik A divíziós NL-mérkőzését ismét hazai pályán, immáron telt ház előtt játszhatta a magyar válogatott, az ellenfél pedig az a német csapat volt, amellyel szemben a tavaly nyári Eb-n idegenben 2–-2-es döntetlent ért el nemzeti csapatunk. A forgatókönyv hasonló volt a müncheni mérkőzéshez, ezúttal is a mieink szerezték meg a vezetést, ám a vendégek egalizálni tudtak, ezúttal viszont az eredmény már nem változott a lefújásig – a vonatkozó fogadási lehetőségre, a „Mérkőzés alakulása” opcióra érkezett tippek 16 százalékához társult 9,25-os nyertes odds. A kiemelkedő fogadói érdeklődést jól mutatja, hogy több mint 1 millió 200 ezer tipp érkezett a találkozóra, a nyeremények összege pedig megközelítette a 240 millió forintot. A legtöbb helyes tipp az „1X2” sorra érkezett, itt közel 100 ezer fogadás – a leadott tippek 28 százaléka – járt együtt 4,70-os nyereményszorzóval. Már az első három meccsen megszerzett négy pont is minden előzetes várakozást felülmúló produkció volt, de az Anglia elleni idegenbeli 4–0-s (!) győzelem láttán végleg elfogytak a szavak. Ennek az újabb fantasztikus teljesítménynek köszönhetően pedig oda-vissza, gólt sem kapva győzték le a mieink a legutóbbi Eb ezüstérmesét. Megérte a szívükre hallgatniuk a fogadóknak

Fotó: Bruzák Noémi / MTI Az „1X2” piacon 7,75-os oddsot ért a magyar diadal a leadott közel 322 ezer tipp 19 százalékának. Sallai Roland a tavaly őszi londoni vb-selejtezőn (1–1) egyszer, ezúttal pedig kétszer is eredményes volt – a Freiburg játékosának gólszerzésére fogadók most 6,00-s szorzóval kalkulálhattak. Érdemes azt is megemlíteni, hogy a „Pontos végeredmény”, illetve a „Pontos végeredmények” fogadási lehetőségnél a nyertes kimenetel eltalálása („Magyarország 4:0”; ill. „Magyarország 4:0, 5:0, 6:0”) egyaránt 100-szoros oddsot jelentett az erre fogadóknak, és mindkét esetben születtek is helyes tippek! Az utóbbiról további részleteket nem közölt az állami játékszervező, de ha például egy bátor és szerencsés fogadó 5 vagy 10 ezer forinttal fogadott, akkor 500 ezret vagy 1 milliót is hozhatott neki a konyhára – ezáltal egy duplán felejthetetlen estét.

