Ma este a Honvéd FC–Zalaegerszeg mérkőzéssel hivatalosan is elrajtol a magyar labdarúgó-bajnokság, az OTP Bank Liga, amelynek végkimenetelére ezúttal is szinte biztosra lehet fogadni, már amennyiben megérné. A címvédő Ferencváros ugyanis olyannyira kiemelkedik a mezőnyből – mind pénzügyileg, mind pedig a játékoskeretének értékét tekintve –, hogy a legtöbb fogadóirodánál alig fizetnek a végső Fradi-sikerre.

Az egyik legjobb szorzót még a TippmixPro kínálja, de a Szerencsejáték Zrt.-nél is csak 1,30-os oddsot kínálnak a budapesti zöld-fehérek bajnoki címéért. A dobogóra pedig a szorzók szerint a Mol Fehérvárt és a Puskás Akadémiát várják, mindkét csapat bajnoki címe 6-szoros pénzt érne. A kiesésre a legnagyobb esélye az újonc Kecskemétnek, a Mezőkövesdnek és a Zalaegerszegnek lehet a szorzók szerint.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Keretben verhetetlen a Fradi

A Ferencváros elsőségéhez tehát nem sok kétség fér: a Fradi nemhogy gyengült, még erősödött is az elmúlt évben. Játékoskeretének értéke – természetesen a gyenge forint miatt is – 37 százalékkal nőtt az előző évhez képest a Transfermarkt adatai szerint, és már 17 milliárd forintot tesz ki.

A többi csapat keretértéke messze nem változott ilyen mértékben, és a Fradi-játékosok összértéke már több mint a duplája a második helyen álló Mol Fehérvárénak. Az átigazolásokkal foglalkozó oldal szerint egyébként a legnagyobbat július elseje óta az újonc Kecskemét kerete változott, csaknem 50 százalékkal érnek többet a játékosai, de ez még így is csak a legutolsó helyre elég a rangsorban, és összességében tizede a Ferencváros keretértékének.

Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Szerényebb bevételek

A Ferencváros még úgy is sikeresen megőrizte pénzügyi elsőségét a magyar klubok között, hogy összbevétele nagyjából 10 százalékkal csökkent a 2021-es pénzügyi évben az egy évvel korábbihoz képest, mint ahogy az adózott eredménye is, amely 1,6 milliárdról 275 millió forintra apadt, pedig tavaly ősszel már ismét mehettek szurkolók a nemzetközi kupameccsekre, és az Európa-liga csoportkörében szereplő Fradi hazai találkozóin szinte mindig telt ház volt a nemzetközi sorozatban. Összbevételben azonban még így is jócskán előzi a mezőnyt, a második legtöbb bevétellel rendelkező Mol Fehérvár például „csak” 8,7 milliárd forintos, a harmadik Puskás Akadémia pedig ötmilliárdos összbevételt ért el 2021-ben.

Az adózott eredménye majdnem az összes csapatnak csökkent 2021-ben, de veszteséget csak két klub könyvelt el: a tulajdonosváltási mizériába keveredő Újpest mínusz 400 millió forintot, a Debrecen pedig mínusz 335 millió forintot tüntetett fel a pénzügyi beszámolójában.

Összbevételben szintén a Kecskemét a legszerényebb, hiszen 2021-es bevétele alig negyede az utolsó előtti Debrecenének, a legnagyobb Ferencvároshoz képest pedig 36-szor kisebb.

Ettől függetlenül persze a pályán egy-egy meccsen eltűnhet ez a mérhetetlenül nagy különbség, hiszen az előző szezonban a végül kiesett Gyirmótnak is sikerült pontot csennie a Ferencváros otthonából, de a teljes szezont nézve nem férhet kétség ahhoz, hogy a fővárosi zöld-fehérek zsinórban ötödik, összességében pedig 34. bajnoki címüket is behúzzák.