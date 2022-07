Több mint 800 ezer fogadás érkezett a szerda esti Slovan Bratislava–Ferencváros-mérkőzésre a Tippmixen és a Tippmixprón, és összesen 347 millió forintot fizetett ki a Szerencsejáték Zrt. a játékosoknak – közölte a vállalat csütörtökön. A 2-1-es budapesti veresége után Pozsonyban 4-1-re győzött a Ferencváros a Slovan Bratislava vendégeként, amivel továbbjutott a BL-selejtező következő körébe.

Megdobbant a Fradi-szív: 4-1-re kiütötte a Ferencváros a Slovant A magyar bajnok 4-1-re nyert a Slovan Bratislava otthonában, és továbbjutott a Bajnokok Ligája selejtezőjének következő fordulójába.

A Fradi jól kezdte a meccset, alig telt el fél óra, és már 2-0-ra vezetett, ezzel korán magabiztos előnyt szerezve. Az első félidő után kétgólos előnnyel vonult szünetre, ami az „1. félidő - 1X2” fogadási soron 2,73-as oddsot jelentett. A fordulás után, a 70. percben szépített a Slovan, azonban a Fradi tovább menetelve, a rendes játékidő vége előtt egy perccel Adama Traoré góljával megszerezte a vendégek harmadik találatát. Ezt követően a hosszabbításban Aissa Laidouni is gólt szerzett, ezzel kialakítva a 4-1-es végeredményt. Az „1X2” fogadási piacra beérkezett tippek 45 százaléka várta a zöld-fehérek sikerét (majdnem 130 ezer helyes tipp) – 2,30-os szorzóért.

A találkozó kapcsán a Ferencváros gólszerzőire is megérte tippelni. A vezetést megszerző Franck Boli gólja 3,00-as, az odavágón és a visszavágón is gólt szerző Kristoffer Zachariassen találata 4,00-es oddsot ért, míg Adama Traoré gólja szintén 3,00-s szorzót érhetett. Az első meccs eredménye nem szegte sportfogadóink kedvét, továbbra is bíztak a magyar bajnokban, amit jól mutat, hogy a „Ki jut tovább?” fogadási sorra érkezett tippek 72 százaléka – közel 40 ezer helyes tipp – lett kiváló, ami 2,89-os nyereményszorzót ért.

Fotó: Árvai Károly

A 70. percben született Slovan-gólt majdnem 50 ezer tippelő találta el, a „Mindkét csapat szerez gólt” soron – 1,70-os oddsért, míg a „Mindkét csapat szerez gólt + Gólszám 2,5” opciónál a beérkezett fogadások 97 százaléka bízott abban, hogy gólváltás mellett legalább három találat lesz a mérkőzésen – 2,18-as szorzóért. Maradva még a góloknál, a „Gólszám” fogadási lehetőségnél sokan reménykedtek abban, hogy „4-5” találat lesz a pozsonyi visszavágón, jutalmuk 5,00-s nyereményszorzó lett.

Érdekesség, hogy ismét érkezetek helyes tippek a „Pontos végeredmény” piacra is, itt az „FTC 4:1” kimenetelhez 45,00-ös szorzó társult, míg Dibuszék legalább kétgólos sikerére is több mint 10 ezer jó tipp futott be a „Hendikep 1:0” fogadási soron – 4,05-os oddsért. A legalább háromgólos Fradi-sikerben bízók 8,75-os oddsnak örülhettek a „Hendikep 2:0”-s lehetőségnél a vendég kimenetelt választva.

A Ferencváros hazai pályán elszenvedett vereségét követően remekül helytállt, a Pozsonyban elért 4-1-es sikerével ott van a BL-selejtező harmadik körében, ahol ellenfele az FC Zürich együttesét hosszabbítás után búcsúztató azeri Qarabag Baku lesz.