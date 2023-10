Ha ma este nyer Szerbia ellen, fél lábbal már kint is lesz a jövő évi, németországi Európa-bajnokságon a magyar labdarúgó-válogatott, ha pedig kedden, Litvániában is sikerrel jár, akkor egészen bizonyosan. Ennek pedig nemcsak a nemzeti büszkeség miatt lehet örülni, hanem mert anyagilag is megéri, ha jól megy.

Szeptemberben, az idegenbeli meccsen örülhettünk Szerbia ellen, reméljük, ma este is így lesz

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A könyvelés előtt mindenesetre nyerni kellene, ez viszont nem olyan egyszerű, még akkor sem, ha egy hónapja Belgrádot már bevették a mieink. Akkor nyilván segített, hogy zárt kapus meccset játszottunk, most pedig az fog, hogy telt ház várja a csapatokat a Puskás Arénában – természetesen hatalmas magyar drukkerfölénnyel.

Ugyanakkor a pályán a szerb válogatott sem kutyaütő, sőt: a legértékesebb játékosa pontosan annyit ér, mint a miénk, a keret összértéke pedig több mint kétszerese a mienkének. Ugyanez az összevetés nyilván teljesen más képet mutat az utána következő selejtezős ellenfelünk, Litvánia vonatkozásában, de azzal a meccsel ráérünk foglalkozni a jövő héten.

Most az a fontos, hogy az olasz, de immár magyar állampolgársággal is rendelkező Marco Rossi szövetségi kapitány társulata minimum ne kapjon ki, mert akkor legalább tartaná a kartávolságot a szerbektől.

Persze az igazi a győzelem lenne, mert akkor utána már egy pont is elég lehet Litvániából – és akkor még nem említettük, hogy végszükség esetén a novemberben esedékes utolsó két fordulóban, Bulgáriában és Montenegróban is összeszedhetjük a szükséges pontmennyiséget, hogy sorozatban a harmadik Eb-re is kijussunk.

Mennyit kerestek a mieink 2016-ban és 2021-ben?

Merthogy a kontinenstornára kijutás amolyan specialitása lett a csapatunknak az utóbbi ciklusokban – ami persze megterheli a drukkerek pénztárcáját, ha a helyszínen akarják megnézni a legjobbjainkat.

Természetesen még a Dárdai Pál munkájára alapozó német Bernd Storckkal kezdtünk 2016-ban, és Franciaországban rögön tovább is jutottunk a csoportból, Gera Zoltán pedig a torna gólját is meglőtte. Aztán jött az újabb kijutás, de vele együtt a koronavírus-járvány is, úgyhogy

a 2020-asnak nevezett Eb-re valójában 2021-ben került sor – ám részben Magyarországon, a Puskásban ikszeltünk például az akkori világbajnok Franciaországgal.

Viszont ezúttal elmaradt a továbbjutás a csoportból, ami nemcsak a záró csoportmeccs alakulásának drámai volta, hanem az anyagiak miatt sem volt mindegy.

Sallai Rolandra a Puskás Arénában is főszerep várhat

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ugyanis bőségesen díjazza a legfőbb válogatott-eseményén résztvevő tagszövetségeket. Ugyan a 2024-es kiírás pénzdíjai még nem publikusak – főleg, mert utána bizonyos tényezőkkel, például a jegyeladási adatok ismeretében még szokás rajta igazítani –, a legutóbbi két kiírásé igen.

Tehát pontosan tudjuk, mennyit keresett a magyar válogatott, amiből pedig kikövetkeztethető, hogy most sem fog rosszul járni, mert jelentős volt az áremelkedés 2016-ról 2020-ra (2021-re), azaz ezúttal is készülhetünk növekedésre.

Miként osztják el a profitot?

Nyolc, illetve három-négy éve már azért járt 8, illetve 9,25 millió euró (3,1, illetve 3,6 milliárd forint), hogy a csapat kijutott az Eb-re, ha pedig az ottani csoportkörben legalább döntetlenezett, azért még fél-, míg a győzelemért egymillió euró (194, illetve 388 millió forint). Ezek után pedig minden egyes szakasz elérése további pénzkötegeket jelent.

Összességében a magyar csapat 2016-ban 11,5 millió eurót (4,5 milliárd forint) keresett, 2021-ben pedig 10,25 milliót (4 milliárd forint).

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) korabeli nyilatkozatai szerint e bevételekből 30-40 százalékot a játékosok, 15-20 százalékot a stáb tagjai kaptak, a többi ment a költségekre, mert például

a 2016-os torna utazási, szállás és egyéb vonatkozású díjai több mint 1,5 millió euróba (582 millió forint) kerültek.

2021-ben ezen sokat módosított, hogy két mérkőzésünkre Budapesten került sor. Az akkori számítások alapján az Eb-n szerzett javakból 300 ezer eurót (116 millió forint) osztottak szét a 26 játékos és további 150 ezer eurót (58 millió forint) a stáb tagjai között, a fennmaradó 550 ezer euróról (213 millió forint) pedig az MLSZ külön határozott.

Mire büszke Szoboszlai Dominik?

Jelentős pénzekről is határoz tehát a következő két selejtező. A ma esti, Szerbia ellenin a szövetségi kapitányunk szerint a rivális lesz a favorit, noha a mieink ebben a naptári évben még veretlenek, ami mindenképp nagy szó.

A legértékesebb játékosunk, egyben csapatkapitányunk, a nyáron 70 millió euróért (27,2 milliárd forint) cserébe a német RB Leipzigtől az angol Liverpoolhoz igazoló Szoboszlai Dominik pedig személyes ügyet is csinál belőle.