Túlzásba vitte a magyar válogatott a Szerbia elleni mérkőzés utáni ünneplést, legalábbis az Informer szerint. A szerb lap arról írt, hogy az öltözőben olyan hangosan szólt a Döndi Duó mulatós zene, hogy azt még az interjúzónában is hallani lehetett, ahol mindkét csapat játékosai válaszoltak a kérdésekre. Hozzáteszik: nem a győzelem megünneplése probléma, de tisztelni kell az ellenfelet, amit most a magyar labdarúgók egyértelműen nem tartottak be.

Magyarország 2-1-re nyert idegenben.

Fotó: Czeglédi Zsolt

A Nemzeti Sport megkérdezte Marco Rossi szövetségi kapitányt is az esetről, aki nem értett egyet a kritikával, azt butaságnak nevezte. Rossi szerint mindig megtartották az ellenfél iránti tiszteletet és sohasem túloztuk el az ünneplést. Hozzátette: lehet ünnepelni egy győztes mérkőzés után, abban nincs semmi elítélnivaló.

Ez úgy butaság, ahogy van. Remélem, ez a fajta kritika csak a sajtóban jelent meg, nem a játékosok vagy a stáb mondta ezt

– reagált a szövetségi kapitány. Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, csütörtökön az első félidőben kialakult a végeredmény a belgrádi Európa-bajnoki selejtezőn: Magyarország 2-1-re nyert idegenben a magasabban jegyzett, értékesebb, nemzetközi szinten pedig tapasztaltabb labdarúgókkal rendelkező szerb válogatott ellen, és nagy lépést tett a 2024-es Eb-részvétel felé.

Győzelmével a magyar válogatott megerősítette vezető pozícióját a G csoportban, és miután Montenegró nem tudta legyőzni Litvániát, nagy lépést tett az Eb-kvalifikáció felé. Érdekesség, hogy a belgrádi Eb-selejtezőre csak a gyerekeket és felnőtt kísérőiket engedhették be (körülbelül 8 ezren lehettek), az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága ugyanis így büntette meg a szerbeket a szurkolóik montenegrói viselkedése miatt.

A belgrádi siker után ma a csehekkel barátságos meccsen csap össze magyar válogatott.