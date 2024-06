Foci-Eb 2024: Elnézést kért a WizzAir a szurkolókat szállító gép késése miatt

A Wizz Air ma Budapestről négy, Debrecenből egy szurkolói járatot indított Kölnbe, a labdarúgó-Európa-bajnokság mai mérkőzésére. A repülőgépek hajnalban, a tervezett időben elindultak, és már meg is érkeztek a célállomásra – írta közleményében a légitársaság.

A magyar szurkolók a menetrendhez képest késve érkeznek Dortmundba / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A légitársaság ma délelőtti, menetrend szerinti, Dortmundba tartó járata a nemzetközi légi közlekedési kapacitáshiányok miatt azonban csak késve tud elindulni, így azok a meccsre tartó utasok, aki a szurkolói járat helyett erre váltottak jegyet, a menetrendhez képest késve érkeznek Dortmundba.

A Wizz Air munkatársai, ahogy mindig, most is mindent megtesznek, hogy a lehető legkisebb késéssel érjenek oda az utasok a célállomásra, és a meccsre tartók mielőbb folytatni tudják útjukat Kölnbe is, hogy személyesen szurkolhassanak a magyar csapat sikeréért.

A légitársaság a dortmundi menetrend szerinti járatával kapcsolatos kellemetlenségek miatt elnézést kér – áll a közleményben.

A szóban forgó járatnak szombat reggel 8.15-kor kellett volna felszállnia a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről, azonban a repülőtér hivatalos honlapja azt jelezte, hogy a repülő 100 perces késéssel, azaz 10.15-kor indul Dortmundba.

Ez azzal a kockázattal jár, hogy a szurkolók lekésik a 15 órakor kezdődő Magyarország–Svájc-mérkőzést, hiszen a dortmundi repülőtérről még át kell utazni Kölnbe, amely tömegközlekedéssel csaknem másfél óra, ezt követően még el kell jutni a stadionig, be kell csekkolni, át kell esni a kötelező biztonsági ellenőrzéseken.