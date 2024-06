Fradi: bejelentették az új vezetőedzőt – Kerkezzel és a Liverpool edzőjével is dolgozott együtt

A Ferencvároshoz csatlakozó brit-holland edző legutoljára az AZ Alkmaarnál tevékenykedett, 2020 decemberétől 2024 januárjáig, itt együtt dolgozott többek között Kerkez Milossal is, de annak az Arne Slotnak is volt az asszisztense, aki nemrégiben Jürgen Kloppot váltotta a Liverpoolnál.

Fotó: AFP

A csapattal harmadikként, negyedikként és ötödikként is zárta a holland élvonalat, minden évben sikerült kiharcolnia a nemzetközi kupaszereplést. Jansen eddig egyedül az AZ-nél volt felnőttcsapat vezetőedzője, de már 20 éves kora óta edzősködik, a legtöbbet Hollandiában tevékenykedett, ahol vezette a PSV U19-es és U21-es gárdáját is, de a Vitesse-nél és a Sparta Rotterdamnál is megfordult.

A Fradi új edzőjének életrajza:

Pascal Jansen 1973. január 27-én született Londonban, holland édesapja zenész, míg angol édesanyja énekesnő. A holland-angol kettős állampolgárságú tréner a hollandiai Zaandamban nőtt fel, és itt is kezdett el futballozni – írta a Fradi.hu. Utánpótlás-karrierje során megfordult többek között az AZ Alkmaarnál, az Ajaxnál, a Haarlemnél és a Telstarnál is. Aktív pályafutásának egy térdsérülés vetett véget, még azelőtt, hogy bemutatkozott volna a felnőttek között.

Jansen ezután az edzői karrier felé fordult, 1993-től 1998-ig a Haarlem utánpótlás-trénereként dolgozott, majd Ázsiában próbált szerencsét, két szezonon keresztül az Al-Jazeera és az Al-Wahda edzői stábjában tevékenykedett. Ezt követően visszatért Hollandiába, ahol a Vitesse és a Sparta Rotterdam akadémiáján dolgozott.