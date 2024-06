Red Bull: új csapat a sportportfólióban?

Tovább bővítené sportpiaci portfólióját a Red Bull: az osztrák energiaital-gyártó vállalat ezúttal az amerikai kosárlabda-bajnokságba (NBA) szállna be, méghozzá egy Las Vegas-i franchise alapításával. Vállalatközeli forrásokból a Bloomberg úgy értesült, hogy a tárgyalások kezdeti stádiumban vannak, s mivel egy kosárcsapat működtetése hatalmas befektetést igényel, az ár döntő tényező lehet a terv megvalósulásában vagy bukásában.

Az idei bajnoki címet ünneplik a Boston Celtics játékosai. A Red Bull megirigyelte a sikerüket /Fotó: Anadolu via AFP

Egy új csapat összehozása szakértők szerint alsó hangon 4-5 milliárd dollárba kerül, a legutóbbi három eladott NBA-csapat mindegyike 3 milliárd dollárért vagy afelett váltott tulajdonost.

Red Bull: van pénz, de eladósodni nem akarnak

Bármilyen jól is megy a Red Bullnak, ekkora egyszeri befektetést egyedül nem valószínű, hogy végrehajtana, de nem is szokás arrafelé, hogy szólóban vigyenek el egy franchise-t, sőt, a liga szabályai bizonyos tulajdonosi arányokat is kikötnek.

Nem világos, hogy a Red Bull hogyan finanszírozná az ajánlatot, mivel jellemzően kerüli az adósságfelvételt. Amúgy a cégnek igen jól megy, tavaly több mint 12 milliárd doboz energiaitalt értékesített, nettó árbevétele pedig először haladta meg a 10 milliárd eurót.

Az viszont kétségtelen, hogy

egy NBA-csapat birtoklása rivaldafényt és elismertséget jelent,

még akkor is, ha anyagilag a befektetés megtérülésére garancia itt sincs.

Most különösen alkalmas az idő a beszállásra, ugyanis a liga a bajnokságban részt vevő csapatok létszámának emelésében gondolkodik.

Előbb azonban megköti az új szerződést a közvetítési jogokról, s a bővítés kérdésében csak azután hoznak döntést – idézi Adam Silvert, az NBA ügyvezetőjét az amerikai hírügynökség. Nem várható hamar döntés, mivel a tévéjogok csak a 2025-ös szezon végén járnak le.

A Red Bull a Forma–1-ben is a topon van / Fotó: AFP

Az NBA-bővítésben a városok is versengenek egymással, a kosármeccsek turistavonzó hatása ugyanis igen erős. A franchise pedig nincs a városhoz láncolva, a csapattulajdonosok el is költöztethetik, ha jobb üzleti lehetőséget szimatolnak.

Beruházási boomot hoz az NBA-tagság

Ezt érzi a saját kárán Seattle városa, amelynek csapata, a Seattle SuperSonics 2008-ban fogta magát, és átköltözött Oklahoma államba, ahol Oklahoma City Thunder néven folytatja szereplését az NBA nyugati csoportjában.