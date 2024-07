Kiütéses győzelemmel kezdett Európában a Fradi

Kedden este megkezdte szereplését a 2024/2025-ös szezon nemzetközi kupaküzdelmeiben a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata. A Fradi a walesi The New Saint elleni párharccal kezdte meg idei menetelését, és egyből meg is örvendeztette a Groupama Arénába kilátogató szurkolóit.

Magabiztos győzelemmel rajtolt Európában a Fradi / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Mivel a fővárosi zöld-fehérek a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében kapcsolódtak be a küzdelmekbe, így három párharca biztosan lesz a csapatnak a nemzetközi kupákban:

3 megnyert párharc esetén a Bajnokok Ligájában,

2 megnyert párharc esetén az Európa Ligában,

1 megnyert párharc esetén a Konferencia Ligában lesz csoportkörös a csapat.

Az első párharc sikeres abszolválásához egy hatalmas lépést tett a Fradi, mivel meggyőző játékkal, 5-0 arányban legyőzte a vendég walesieket.

A magyar bajnok a találkozó 15. percében vezetést szerzett Adama Traoré révén. A 29 éves mali támadó remek napot fogott ki, hiszen a 21. percben is betalált, a 24. minutumban pedig Kristoffer Zachariassen is mattolta az ellenfél védelmét. A fordulást követően sem eresztett le az FTC: Traoré 53. percben szerzett gólja már mesterhármast jelentett a csatár számára. A 62. percben a brazil Marquinhos a Zachariassen buktatása miatt megítélt büntetőt értékesítette, beállítva ezzel a végeredményt.

Az ötgólos győzelem azt is jelenti, hogy lényegében formasággá vált a jövő keddi idegenbeli visszavágó. A délelőtti sorsoláson eldőlt azt is, hogy a párharc győztese az andorrai UE Santa Coloma és a dán Midtjylland párharcának győztesével játszik majd a harmadik fordulóban. Az ő meccsüket a Fradi találkozójával egyidőben rendezték, és ott is papírforma-eredmény született, a dán csapat 3-0-ra győzött, így hatalmas meglepetésnek kellene születnie ahhoz, hogy ne ők legyenek a magyar bajnok következő ellenfelei.