Erre várt a fél világ: kirúgták a Manchester United edzőjét

Ahogy az elmúlt időszak gyenge eredményei után várható volt, kirúgta menedzserét a világ egyik legnagyobb futballklubja, a Manchester United. Az angol rekordbajnok azt követően, hogy a holland Erik Ten Hag irányításával az előző idényben lecsúszott a Bajnok Ligája-indulásról, idén is nagyon beragadt a rajtnál. A vasárnap a West Ham United otthonában elszenvedett 2–1-es vereséget követően csupán a 14. helyen szerénykedik a világ legjobb bajnokságának számító Premier League-ben, így nem okozott meglepetést, hogy a vezetőség türelme elfogyott. A hírt először az átigazolási hírekben legismertebben és leghitelesebbnek számító olasz transzferguru, Fabrizio Romano tette közzé, majd a klub is megerősítette.

Erik Ten Hag egy FA Kupát nyert a Manchester Uniteddel / Fotó: AFP

Erik Te Hag a Ajax-szal elért három holland bajnoki cím után 2022-ben érkezett az Old Traffordra. A 2022–2023-as kiírásban az FA Kupában és az Angol Ligakupában is döntőbe vezette a manchesteri csapatot, de mindkét finálét elbukta. A bajnokságban a bronzérmet szerezték meg a vörös ördögök, ami bemutatkozásként nem is számított volna rossz eredménynek.

A 2023–2024-es évad azonban már szenvedés volt az együttesnek és a szurkolóknak is, akik folyamatosan pártoltak el a holland mestertől. Bár az FA Kupát sikerült elhódítani, a BL csoportköréből azonban már nem jutottak tovább, sőt az utolsó helyen végeztek a kvartettben. A bajnokságban mindössze a nyolcadik helyen zártak, így csak a kupagyőzelemnek köszönhető, hogy összejött a nemzetközi kupaszereplés. Ez idén az Európa-ligát jelenti, ahol három fordulót követően a 36-ból a 21. helyet foglalja el a Manchester United, miután mindhárom meccsét döntetlennel zárta.

Az még nem tudni, hogy ki lesz Erik Ten Hag utódja az MU kispadján. Ameddig ki nem jelöli az új vezetőedző, addig a mester korábbi segítője, a szintén holland Ruud van Nistelrooy irányítja a társaságot. A korábbi világklasszis csatár 2001 és 2006 között volt a United játékosa, és ezen időszak alatt 150 találkozón 95 gólt szerzett a klub színeiben.