Súlyos euró-százmilliókat buknak a sérüléseken a legnagyobb futballklubok

James Burrows, a Howden biztosítási brókercég sportért felelős vezetője szerint a sérülések emelkedő száma egyértelműen a profi sportolók egyre növekvő fizikai igénybevételére vezethető vissza.

„Ahogy a hazai és a nemzetközi sorozatok is egyre zsúfoltabbá válnak, úgy egyre több játékost látunk hosszabb időre kidőlni. Csak a tavalyi szezonban a sérülések költségei átlagosan 5 százalékkal nőttek” – emelte ki Burrows. Hozzátette, hogy a biztosítási üzletágban mindig is az volt az általános megközelítés, hogy minél idősebb egy játékos, annál kockázatosabb is, mivel az idősebb játékosok általában hosszabb ideig maródiak, és nem is mindig sietik el a visszatérést úgy, mint a fiatalabbak. Azonban az elmúlt időszakban kicsit ez a trend is kezd a feje tetejére állni.

Miközben a 2020–2021-es szezonban még valamivel több mint 3000 sérülést regisztráltak az öt topligában, addig a 2023–2024-es szezonban ez a szám már 4123 volt. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy a 2020–2021-es szezonban a koronavírus-járvány miatt kevesebb mérkőzés volt.

Az öt topliga csapatainak összesen 732 millió eurós kiesést jelentett az, hogy olyan játékosok bérét kellett folyósítani, akik nem bevethetők. Hogy elhelyezzük ezt az összeget, érdemes megjegyezni, hogy labdarúgás világában mértékadónak számító Transfermarkt adatai szerint a világ legdrágább játékosai közül a norvég Erling Haaland és a brazil Vinicius Junior 200 millió eurót ér, az angol Jude Bellingham és a francia Kylian Mbappé 180 milliót, a spanyol Lamine Yamal és az angol Phil Foden pedig 150 millió eurót.

Nem a sérülés az egyetlen problémaforrás

Érdekesség, hogy a német csapatok regisztrálták darabra a legtöbb sérülést, miközben a Bundesligában csak 18 csapat szerepel, és náluk a leghosszabb a téli szünet is. (A francia élvonalban szintén 18 csapat van, az angol, az olasz és a spanyol ligában viszont 20-20-20.)