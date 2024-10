Óriási blama, kukában végezte a sörösdobozból készült műalkotás

Sokan mondják, hogy a művészetet sokszor nem könnyű megérteni, és nem is mindenkinek sikerül. Egy holland múzeum egyik szerelője is hasonlóan járt ezzel, és ezért majdnem nagy árat fizetett. Szerencséje volt, a múzeumnak sikerült visszaszereznie az általa szemétbe dobott műalkotást – számolt be róla a The Guardian.

Nem minden sörösdoboz szemétbe való: különleges aprólékos munka a francia szerző műalkotása / Fotó: LAM Museum

A francia művész, Alexandre Lavet „All The Good Times We Spent Together” (Az együtt töltött szép idők) című alkotása első pillantásra két eldobott és kissé összenyomott, behorpadt sörösdoboznak tűnik. Azonban közelebbről megnézve kiderül, hogy nem szemétről van szó, hanem valójában egy aprólékosan, kézzel készített, akrillal festett műalkotás, melynek elkészítése sok időt és erőfeszítést igényelt a művésztől.

Ahol nincs MOHU: kukába dobták a különleges sörösdobozt

A műalkotást iránt kevésbé fogékony, de jó szándék által vezérelt szerelő azonban amikor meglátta a liftben kiállított alkotást, akkor egy véletlenül, vagy épp trehányságból ottfelejtett szemétnek gondolta azt, és kidobta őket az első kukába.

Froukje Budding, a nyugat-hollandiai Lisse városában található LAM Meseum szóvivője elmondta, hogy a múzeumban bevett szokás az, hogy a műalkotásokat szokatlan helyeken hagyják, ezzel is igyekeznek meglepni a látogatókat, és felhívni a figyelmet a művészetre. Ennek szellemében már többször is állítottak ki festményeket vagy épp tárgyakat a folyosókon, vagy épp a liftben, a mostani választás azonban kicsit félrevezetőre sikerült.

Volt is aggodalom, amikor a kiállított daraboknak lába kélt. Elisah van den Bergh kurátor egy rövid szünetről visszatérve vette észre, hogy a sörösdobozok eltűntek. Szerencséje volt, épp az utolsó pillanatban találta meg őket a szemeteszsákban, pont mielőtt az kiürítésre került volna.

„Az eset után úgy döntöttünk, hogy hagyományosabb helyre, egy kiállítótermi talapzatra helyeztük az alkotást, hogy megpihenhessen a kaland után” – nyilatkozta Budding. A kurátor elmondta, hogy nem neheztel a szerelőre, aki nemrég kezdett el dolgozni a múzeumban, hiszen csak a munkáját próbálta végezni.