A tavalyi, teljesen virtuális esemény után idén hibrid formában rendezik meg a világ legnagyobb technológiai kiállítását, a CES-t (Consumer Electronics Show), és bár a nyilvánosság előtt magyar idő szerint csak tegnap este nyitotta meg kapuit a rendezvény, az elmúlt két napban a legnagyobb gyártók már bejelentették újdonságaikat.

Ahogyan azt megszokhattuk, a Las Vegas-i kiállításokon főszerepet játszanak a legújabb televíziók, és ez az idén is így történik.

Az LG a világ legnagyobb, 97 hüvelykes (246 centiméter) OLED tévéjével készült a rendezvényre, amely a G2 sorozat legnagyobb modellje. Érdekesség, hogy a dél-koreai társaság egyúttal az eddigi legkisebb OLED televíziót is bemutatta a CES-en, a C2 szériába tartozó modell mindössze 42 hüvelykes, és

kisebb nappalikban, hálószobákban lehet jó megoldás, illetve azoknak a játékosoknak is alternatíva, akiknek kevés hely áll a rendelkezésükre.

A gyártó közlése szerint az ötödik generációs A9 processzor még jobb minőségben tudja 4K-ra felskálázni a videós tartalmakat, emellett jobb hangminőséget és mélységérzetet is hoz a továbbfejlesztett megoldás. Az LG tévéihez használt webOS operációs rendszerben is van néhány változás, ezek közül talán a legizgalmasabb, hogy egyszerre több felhasználói profilt is be lehet állítani.

Az LG a televíziók mellett több intelligens konyhai berendezéssel is készült a CES-re, illetve egy különleges fotellal is, amely egyelőre csak koncepció, és Media Chair néven fut. A dönthető ülőalkalmatosság lényegében egy high-tech relaxációs eszköz, amelyhez egy 55 hüvelykes, ívelt OLED kijelzőt rögzítettek, amely az aktuális igények szerint vízszintes vagy akár függőleges helyzetbe is állítható.

Fotó: Ethan Miller

A Samsung szintén komoly kínálattal készült a Las Vegas-i eseményre, micro LED, Neo QLED és Lifestyle televíziókat mutatott be. A 25 millió darab mikrométeres méretű LED-nek köszönhetően a Micro LED kijelzők lenyűgöző képminőséget biztosítanak látványos színekkel, tiszta és kontrasztos képpel. Az idei CES-re 110-, 101- és 89 hüvelykes modellekkel érkezett a cég. A hardveres fejlesztések mellett a 2022-es Micro LED tévék 20 bites, szürkeárnyalatos színmélységet támogatnak, így minden jelenet hihetetlenül részletes lesz.

A kép a legapróbb részletekig beállítható, több mint egymillió különböző fényerő- és színmélységopció érhető el, így valódi HDR-élmény várja a felhasználókat.

A Micro LED az idén több felhasználóbarát megoldással és kényelmi funkcióval bővül. A művészeti móddal a felhasználók a képernyőn megjelenített műalkotásokkal vagy fotókkal galériává változtathatják az otthonukat. Az osztott képernyő segítségével egyszerre akár négy tartalmat is nézhetnek egyidejűleg a négy HDMI bemenet bármelyikéről, 4K felbontásban, akár 120fps mellett.

A televíziók mellett további érdekesség az Eco Remote távirányító, amely a wifi routerek által kibocsátott rádióhullámokkal tölti fel magát, igaz, a biztonság kedvéért azért egy USB-csatlakozót is kialakítottak. A különleges eszköz a tervek szerint még az idén forgalomba kerül.

Bár a CES-en a mobiltelefonok nincsenek annyira a középpontban, idén a Samsung elvitt egy új készüléket az eseményre.

A Galaxy S21 FE 5G (FE – Fan Edition) lényegében mindazt tudja, amit az S21 készülékcsalád, vagyis nagy teljesítményt, profi kamerát és zökkenőmentes csatlakozást kínál a Galaxy ökoszisztéma készülékeivel. A gyártó közlése szerint az új eszköz a Samsung eddigi legjobb szelfiélményét nyújtja. Az S21 FE 5G 32 megapixeles előlapi kamerájával kiváló minőségű szelfi készíthető, a továbbfejlesztett, mesterségesintelligencia-alapú arcretusálás beállítással pedig a felhasználók a legjobb oldalukat mutathatják. A duál felvétel segítségével nyomon követhető minden esemény, függetlenül attól, hogy az hol történik, mivel a kamera képes egyszerre rögzíteni a felvételeket az előlapi és a hátlapi lencséjével.

A CES-t használta ki új csúcsmobilja promotálására a OnePlus, amely a OnePlus 10 Pro-ról villantott fel képet az esemény apropóján,

illetve néhány információt megosztott az eszköz képességeiről is. A készüléket január 11-én mutatják be Kínában, friss információk szerint 120 hertzes képernyőfrissítéssel, 3 hátoldali kamerával – amelyek közül a főszenzor 48 megapixeles, az ultraszéles pedig 50 megapixeles –, valamint 32 megapixeles szelfikamerával. Emellett vezetékes töltés esetén a 80 wattot is támogatja, ami szupergyors töltést tesz lehetővé az amúgy 5000 milliamperórás akkumulátorral rendelkező eszköznél. Korábban kiszivárgott, de egyelőre meg nem erősített hírek szerint 12 GB RAM-ot kap a 6,7 hüvelykes QHD Plus kijelzővel ellátott OnePlus 10 Pro, és természetesen 5G támogatással rendelkezik majd.

A Delltől az idén talán egy egyelőre koncepcióként bemutatott eszköz volt a legérdekesebb.

Az Alienware márkához tartozó Concept Nyx lényegében egy otthoni szerver, amelyről játékokat lehet streamelni egyszerre több eszközre. A Lenovo a ThinkPad termékcsaládja új, Z sorozatát mutatta be a CES-en, a Z13-at és Z16-ot. Az előbbi 13,3, az utóbbi laptop pedig 16 hüvelykes kijelzőt kapott, mindkettő rendelhető akár 32 GB RAM-mal is, a tárhely pedig a kisebb készülék esetében legfeljebb 1 terabájt SSD, míg a nagyobbnál 2 terabájt SSD lehet. A nagy teljesítmény és a kialakítás alapján főként az üzleti felhasználók számára lehetnek érdekesek az új számítógépek, amelyeknél a fenntarthatóság is fontos szempont volt, az eszközök építéséhez, illetve csomagolásához újrahasznosított anyagokat is felhasználtak.