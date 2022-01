Rengeteg rekord megdőlt a múlt évben a mobilhasználat és az applikációk kapcsán az App Annie elemzése szerint. A felhasználók minden korábbinál többször, összesen 230 milliárd alkalommal töltöttek le alkalmazásokat 2021-ben, ami 5 százalékos bővülés az előző évhez képest.

A nagy alkalmazásboltokban – mint az App Store és a Play – összesen 170 milliárd dollárt hagytak ott a mobilosok tavaly – vagyis percenként 320 ezer dollárt költöttek applikációkra

–, ez éves szinten 19 százalékos növekedés.

Az App Annie The State of Mobile in 2022 című jelentése szerint a múlt évi adatok azt mutatják, hogy a mobiltelefonok kezdik átvenni az uralmat a nagyobb képernyővel rendelkező eszközöktől, legalábbis ami a felhasználók időtöltését és költéseit illeti. A társaság adatai szerint 2021-ben a világ mobilosai összesen 3800 milliárd órát töltöttek készülékük használatával. A tíz legnagyobb mobilos piacon az elemzés szerint egy-egy felhasználó naponta átlagosan 4,8 órát töltött, de voltak olyan országok – mint például Brazília és Dél-Korea –, ahol az öt órát is átlépte ez az érték.

A jelentés kitér arra is, hogy mi volt a legnépszerűbb időtöltés. Igaz, nagy meglepetés nem volt ezen a területen, hiszen, ahogyan várható volt, tavaly is a közösségi médiás appok kötötték le legjobban a felhasználókat: a TikTokra és társaira a teljes mobilhasználatra szánt idő 70 százaléka jutott. Az átalakuló fogyasztói szokásokat és a pandémia hatását jelzi az is, hogy 2021-ben már százmilliárd órát töltöttek különböző vásárlási alkalmazások használatával az emberek világszerte, ami 2020-hoz képest 18 százalékos bővülés.

Mivel a fogyasztók egyre több időt töltenek a mobiljukkal, és egyre nagyobb összeget költenek ezen az eszközön keresztül, a hirdetők is fokozott figyelmet fordítanak a platformra.

Az App Annie összegzése szerint tavaly 295 milliárd dollárt szántak mobilalkalmazásokon keresztüli hirdetésekre, ami éves összevetésben 23 százalékos növekedés, idén pedig akár 350 milliárd dollár is lehet ez az összeg.

Az alkalmazásokra szánt 170 milliárd dollár nagyobb része egyébként játékokra jutott, összesen 116 milliárdot fordítottak a felhasználók ilyen appokra, illetve az ezeken belüli vásárlásra a múlt évben, 15 százalékkal múlva felül a 2020-as értéket. A megugró költések hatására ötödével nőtt azoknak az alkalmazásoknak a száma, amelyek éves bevétele átlépte a százmillió dollárt. Érdekesség, hogy a társkereső applikációkban tavaly összesen 4,2 milliárd dollárt költöttek el a felhasználók, ami a 2019-es értékhez képest 55 százalékos növekedés.

A legnépszerűbb alkalmazások rangsorát a TikTok vezette tavaly, mind a letöltésekben, mind az applikációval kapcsolatos költésekben elsőnek bizonyult. A letöltéseket nézve az Instagram és a Facebook követte, míg a költéseket vizsgálva a YouTube és a Tinder található még az első három helyen. A havi szinten legtöbb aktív felhasználót felmutató alkalmazások rangsorát a Meta érdekeltségei uralják: a Facebookot a WhatsApp Messenger és a Facebook Messenger követi.

A növekvő érdeklődés és mobilhasználat a fejlesztőket is megmozgatta, tavaly kétmillió új alkalmazást és játékot töltöttek fel az App Store-ba és a Play-be, így összesen már 21 millió applikációt készítettek világszerte. Ez persze nem jelenti azt, hogy most is ennyi érhető el a két nagy alkalmazásboltban, az aktív appok száma 5,4 millió körül van.