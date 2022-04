A Vivo is csatlakozott a hajlítható kijelzőjű okostelefont kínáló gyártók közé, a társaság a héten mutatta be X Fold névre hallgató új mobilját. A készülék a Samsung példáját követi, legalábbis ami a koncepciót illeti. Kihajtott állapotban a táblagépeket idéző, 8,03 hüvelykes képernyőt kap a felhasználó, ami 1800x2200 pixeles felbontást tud és szinte négyzetes képarányt kínál. Összehajtva egy 6,53 hüvelykes kijelzőt kapunk, ami a nagyobb testvéréhez hasonlóan AMOLED technológiával készült és kompatibilis a HDR10+ megjelenítési technológiával. A képernyő kapcsán még érdemes megemlíteni, hogy mindkét kijelző támogatja a 120 Hz-es frissítést. A hajlítható képernyő a Schott UTG technológiájával készült, vagyis rendkívül vékony, ugyanakkor erős üveg védi. Érdekesség, hogy a zsanér úgy lett kialakítva, hogy szétnyitott állapotban 60 és 120 fok közötti mértékben meg lehet dönteni a képernyőt, vagyis akár úgy is lehet használni az okostelefont, mint egy mini laptopot. Az Android Authority beszámolója szerint a Vivo hirdetésében az szerepel, hogy akár 300 ezer hajlítást is kibír a kijelző. Mindkét kijelző alatt ultrahangos ujjlenyomatolvasó található.

A Vivo X Fold a Qualcomm legújabb, Snapdragon 8 Gen 1 lapkáját kapta, a meggyőző teljesítményt pedig a 12 GB RAM is garantálja. A készülék 4600 milliamperórás akkumulátorral rendelkezik, ami ugyan nem számít kiugróan nagynak, viszont 66 Wattos töltés mellett 37 perc alatt teljesen képes feltöltődni az eszköz.

Napjainkban az okostelefonok esetében kulcsfontosságú a fotózási, videókészítési képesség és ezen a területen sincs igazán szégyenkeznivalója a Vivo új készülékének. A szelfikamerák mindkét kijelzőn 16 megapixelesek és egy szelfilyukban helyezték el őket. A kamerarendszerben egy 50 megapixeles fő kamera működik, ami azért kicsit elmarad az abszolút élvonaltól, hiszen már több telefonban is találkozhatunk 108 megapixeles szenzorral. Mellette egy 48 megapixeles ultraszéles látószögű egység, egy 12 megapixeles, kétszeres zoomra képes kamera, illetve egy 8 megapixeles ötszörös optikai zoomot kínáló szenzor található. A Vivo X Fold egyelőre kizárólag a kínai piacon érhető el és meglehetősen magas áron kínálják, az olcsóbb változatért is majdnem 9000 jüant, vagyis valamivel több mint 1400 dollárt kell fizetni.

Tavaly a Vivo az ötödik volt a gyártók rangsorában az okostelefonok piacán, a társaság az IDC adatai alapján 128,3 millió készüléket szállított le 2021-ben. Ez az előző évhez képest 14,8 százalékos bővülést jelentett, ami jobb volt, mint a piaci átlag, ennek köszönhetően a cég piaci részesedése 9,5 százalékra bővült.