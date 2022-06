Két új számítógépet is bemutatott a Dell Technologies, az új XPS 13 mellett a hamarosan elérhető XPS 13 2 az 1-ben modellről is lerántotta a leplet a gyártó. Az XPS 13 legújabb verziója a társaság eddigi legvékonyabb és legkönnyebb, 13 hüvelykes XPS laptopja. A vékony, könnyű és kompakt gép akár 12 óráig is bírja egy feltöltéssel, a teljesítményt pedig a 12. generációs Intel Core processzorok garantálják, így a multitasking sem okozhat fennakadást.

Ahogy az XPS kialakításánál megszokhatták a felhasználók, a legújabb modell továbbfejlesztett négyoldalú InfinityEdge kijelzővel, és kiemelkedő hangzással rendelkezik, így szórakozásra is tökéletesen megfelel.

A magas fényerő, a még élesebb kép, a 4K+ felbontás részletei és az élénk színek életre keltik a tartalmakat, a megnövelt méretű hangszórók pedig nagyobb hangerőt, mélyebb hangokat és összességében véve jobb hangzást biztosítanak. Az Eyesafe technológia csökkenti a káros kék fény mennyiségét, miközben a vizuális élmény minősége nem sérül.

A Dell a fejlesztés során arra törekedett, hogy a lehető legkompaktabb modellt alkossa meg

az olyan ügyfelek igényeihez igazodva, akiknek a mobilitás és a felhasználói élmény a legfontosabb. Ehhez a tervezők újragondolták a termék belső kialakítását is. Az alaplap mérete közel a felére csökkent az előző, tavalyi XPS 13-ban találhatóhoz képest. Az új megoldás a valaha volt legkisebb, Dell PC-be épített alaplap. Ennek az eredménye egy még vékonyabb és még könnyebb XPS 13, amelynek jobb a hangzása, a teljesítménye és hosszabb élettartamot nyújt.

Egyre inkább kezd elmosódni a határ a munka, a tanulás és a hétköznapok között. Ennek megfelelően a felhasználói igények is megváltoztak. Ezekhez igazodva tervezték az XPS 13 kétfunkciós gépet. Az első, 5G-kapcsolatot nyújtó XPS eszközzel mobilhálózatról is elérhető a Wi-Fi-gyorsaságú letöltési sebesség. Az új XPS 13 2 az 1-ben modell eSIM-technológiával is rendelkezik, amelynek köszönhetően más országokban is, SIM-kártya csere nélkül csatlakozhatnak a felhasználók a nemzetközi mobilszolgáltatókhoz.

Az elsősorban fekvő tájolású nézetre tervezett képernyőpanel nagy fényerőt és részletességet biztosít, akár 3K-s felbontásban, élénk színekkel. A magas, 1080p felbontású elülső webkamera éles, tiszta képet nyújt, vízszintes elhelyezése pedig praktikus, kényelmes videóhívásokat biztosít. A 4K felbontású hátsó kamerával jó minőségű fotókat készíthetők, és a felhasználó rögtön szerkesztheti is őket az eszközön.

A mágneses XPS Folio csatlakoztatásával, a tabletként is használható modellhez könnyedén csatlakoztatható a billentyűzet, így egy teljesértékű laptopként funkcionál.