A Netflix sok felhasználót elszomorít, ezúttal nem áremeléssel

Igencsak kellemetlen meglepetés érhet sok Netflix-felhasználót júliusban és az augusztusban. Azoknál, akiknek tízéves vagy annál régebbi televíziójuk van, a legnagyobb streamingszolgáltató a következő hetekben leállítja az alkalmazását.

Sok tévén válik elérhetetlenné a Netflix, de van megoldás / Fotó: Shutterstock

A HVG arról számolt be, hogy a vállalat úgy döntött, hogy mintegy 60 különböző okostelevízión állítja le az alkalmazását. A mostanában újonnan vásárolt tévéket nem kell lecserélni, többnyire a több mint tízéves modelleket érinti a változás, azon belül is elsősorban a Sony készülékeit.

Július 24-től az alábbi televíziókon lesz elérhetetlen a Netflix szolgáltatása:

S9-sorozat: KD-65S9005B, KD-75S9005B

W5-sorozat: KDL-48W585B

W6-sorozat: KDL-40W605B, KDL-48W605B, KDL-60W605B

W7-sorozat: KDL-32W705B, KDL-32W706B, KDL-42W705B, KDL-42W706B, KDL-50W705B, KDL-50W706B

W70-sorozat: KDL-32W705C, KDL-40W705C, KDL-48W705C

W8-sorozat: KDL-42W805B, KDL-42W815B, KDL-42W817B, KDL-42W828B, KDL-42W829B, KDL-50W805B, KDL-50W815B, KDL-50W817B, KDL-50W828B, KDL-50W829B, KDL-55W805B, KDL-55W815B, KDL-55W817B, KDL-55W828B, KDL-55W829B

W85-sorozat: KDL-60W855B

W95-sorozat: KDL-55W955B, KDL-65W955B

X85-sorozat: KD-49X8505B, KD-55X8505B, KD-65X8505B, KD-70X8505B

X9-sorozat: KD-55X9005B, KD-65X9005B, KD-79X9005B

X95-sorozat: KD-65X9505B, KD-85X9505B

További 16 Sony-modell esetében már július 23-án leállítja az alkalmazást a Netflix, ezek: KDL-60W610B, KDL-60W630B, KDL-55X830B, KDL-65X830B, KDL-70X830B, XBR-55X800B, XBR-65X800B, XBR-49X850B, XBR-55X850B, XBR-65X850B, XBR-70X850B, XBR-55X900B, XBR-65X900B, XBR-79X900B, XBR-65X950B, XBR-85X950B

Azok sem ússzák meg a leállást, akik régebbi Apple TV-modellekkel rendelkeznek, ugyanis a második és a harmadik generációs eszközökön elérhetetlenné válik az alkalmazás. Ők azonban nyernek egy hetet, ezeken a készülékeken ugyanis július 31. a leállítás dátuma.

A vállalat tájékoztatása szerint az év második felében néhány Samsung okostelevízión is leáll majd a Netflix alkalmazása. Ez a 2010 és 2011 között gyártott (D, és E sorozatú) készülékeket érinti, és augusztus 19-én lép érvénybe.

A most bejelentett változások ellenére nincs ok a pánikra, a felsorolt készülékek tulajdonosainak nem szükséges megtakarításaikat előkotorva megrohamozni a boltokat, ugyanis az eszközökön más módokon továbbra is nézhető lesz a Netflix. Ennek legegyszerűbb módja az, ha összekötik a felhasználók a laptopjukat a tévével, egy HDMI-kábel segítségével vagy egy másik eszközről átküldik a képet a készülékre.