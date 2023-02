Nyaralni nem olcsó mulatság, különösen, ha gyerekekkel utazik az ember, akkor aztán mindenhol annyit kérnek el a szervezők és a szállásadók, amennyit nem szégyellnek. Mégis vannak olyan városok, amelyek ebből a sorból is kiemelkednek, és kijelenthetjük, ezeket érdemes elkerülni, amennyiben kímélni szeretnénk a pénztárcánkat.

Orlando igazi paradicsom a gyerekeknek. Fotó: Joe Raedle

Egy ausztrál, utasbiztosítással foglalkozó honlap gyűjtötte össze a legdrágább városokat, amelyekben a legtöbbet költheti egy család, ha oda utazik nyaralni. A cég átlagárakat vett számításba, hét éjszakára vonatkozóan szállással, szórakozással és napi költségekkel, az átlagos családot pedig két felnőtt, illetve egy 10 és egy ötéves gyermek alkotja. Nem számoltak fel ugyanakkor utazási költséget, amely tovább növelheti a végső árat. A lista így is némileg meglepő.

Az első hely talán érthető, hiszen az egyesült államokbeli Orlando került az élre.

A floridai nagyváros leginkább a Disneylandről híres, de több más vidámpark és egyéb szórakozási lehetőség található az alig 300 ezres településen. A szállások ennek megfelelően igen drágák lettek az utóbbi években, ma már átlagosan egy családnak 4138 dollárra jön ki hét éjszaka a városban, míg főszezonban a szórakozásra átlagosan 3148 dollárt költenek. A napi költség pedig eléri a 64 dollárt. Ezzel Orlando 7350 dollárba kerül egy négytagú családnak.

A finnországi Rovaniemi. Fotó: Roman Babakin

Nem sokkal marad le az amerikai településtől a finnországi Rovaniemi – írja a Fox Business című oldal, amely az ausztrál cég adatait listázta. A Télapó otthonának is számító hófödte városkában átlagosan 7082 dollárt hagyhat egy kétgyermekes család, itt is a szállásra kell a legtöbbet költeni, de a szórakozás már valamivel olcsóbb.

A dobogó harmadik helyén Ausztrália hatodik legnagyobb városa, Gold Coast található, amely, ahogy a nevében is benne van, leginkább aranyló tengerpartjáról híres. Itt már mélyen a zsebébe kell nyúlnia az embernek, hogy az egész családnak megfelelő szállást találjon, ez 5600 dollárt is elvihet egy hétre, ahogy a szórakozásra is közel egy ezrest kell költeni. Összességében átlagosan a családok 6620 dollárt hagynak Gold Coastban.

Gold Coast a tengerpartjával csábít Ausztráliába. Fotó: Shutterstock

A top tízben több európai, hagyományosan drágának tartott város bekerült, mint London, Barcelona és Bécs, illetve olyan helyek, amelyek főleg a gyerekek miatt kiugróan drágák. Ilyen a dániai Billund, amely a legó hazájának számít; 2711 dollárt átlagosan itt is elkölt minden család

A legolcsóbb város pedig nem más egy négytagú családnak, mint a kenyai Nairobi. Az afrikai település átlagosan 2000 dollár körüli összegből meglátogatható egy hétre, a fő szórakozás pedig itt elsősorban a szafari.