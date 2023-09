Szállodai szervizdíj és olimpiai pályázat – mindenről van véleménye a szakmának – VG Podcast

Nem áremelésből, hanem a bevételük egy részét kedvező adózású keretté alakítva jutnának a szállodák olyan motivációs lehetőséghez a szervizdíjjal, amely segítené az ágazati munkáltatókat is a bérversenyben. A szállodaszövetség 2-4 százalékos szervizdíjat sürgető javaslatát a szakmai érdekképviseletek is támogatják – tudtuk meg a VG Óperencia podcast legfrissebb epizódjában Gál Pál Zoltántól, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnökétől. Az erős augusztusi vendégforgalom és a sikeres atlétikai világbajnokság kapcsán az olimpiai pályázatra is kitértünk.

2 órája | Szerző: Sándor Tünde

