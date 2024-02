Élénk nemzetközi érdeklődés közepette indult el első útjára január 27-én Miamiból a világ legnagyobb utasszállító óceánjáró hajója, a Royal Caribbean Group tulajdonában lévő, 7600 vendéget befogadni képes Icon of the Seas. A sajtó figyelme nem volt véletlen, méretei és költségei is elképesztők: a 365 méter hosszú, a finnországi Turkuban található hajógyárban épült monstrum hét úszómedencével, hat csúszdával és több mint 40 étteremmel, bárral és társalgóval rendelkezik. Felépítése pedig 2 milliárd dollárba, azaz mintegy 700 milliárd forintba forintba került. Cikkünk írásakor az úszó erőd épp Puerto Rico partjainál szelte a habokat.

Cikkünk írásakor Puerto Rico partjainál szelte a habokat az Icon of the Seas.

Fotó: Kató Bálint

Ám az eddig nem volt ismert, hogy a hajón magyarok is vannak.

A hajós munkával három legyet ütünk egy csapásra. Szeretünk utazni, imádunk zenélni és még pénzt is keresünk. Szerencsések vagyunk, hogy a szenvedélyünk a munkánk is egyben, és nekünk még az a kiváltságos helyzetünk, hogy házaspárként együtt lehetünk. A zenekarunkon kívül két magyar dolgozik még a hajón, egy lány masszőrként és egy vajdasági honfitársunk menedzserként

– árulta el a Világgazdaságnak Kató Bálint, a négytagú SeaStars Band dobosa, aki feleségével és a zenekar két másik, szintén magyar tagjával együtt tölti öt hónapos szerződését. Mivel dolgozott már több óceánjáró hajón, így van összehasonlítási alapja, de állítása szerint azok mind kisebbek, utaslétszámban pedig feleekkorák voltak.

Az óceánjáró hajó felépítése kétmilliárd dollárba, azaz mintegy 700 milliárd forintba forintba került.

Fotó: Kató Bálint

Mint elmondta, a legmeghökkentőbbek a hajón az óriási, egybefüggő terek, olyan, mintha egy nagy hotel és egy kisváros keveréke lenne.

„Van egy park (Central Park) a hajón élő fákkal, növényekkel telepítve, egy Amerikában élő magyar szakember vezetésével építették meg. Medencék, csúszdák, jégpálya, színház, koncertterem, kétszintes pláza a hajó közepén, éttermek, bárok – tényleg rengeteg szórakozási lehetőség van az utasoknak. Itt minden nagyobb, mint bármelyik óceánjáró hajón, és a kivitelezés is lenyűgöző, döbbenetes mérnöki bravúr.”

A zenész szerint a legmeghökkentőbbek az óriási egybefüggő terek.

Fotó: Kató Bálint

Bálinttól azt is megtudtuk, hogy

a zenélés mellett tréningekre kell járniuk, és rendszeresen vannak biztonsági gyakorlatok, ahol az esetleges vészhelyzeteket szimulálva az egész legénység a rá szabott feladatokat gyakorolja.

„Minden dolgozónak meghatározott szerepe és kötelessége van a biztonság megtartásában, így nekünk is. A feladataink közé tartozik, hogy az utasokat segíteni kell a megérkezéskor a gyűjtőpontok megismertetésével és a mentőmellény használatának bemutatásával” – ismertette.

A finnországi Turkuban található gyárban épült monstrum hét úszómedencével, hat csúszdával és több mint negyven étteremmel, bárral és társalgóval rendelkezik.

Fotó: Kató Bálint

Ezzel együtt jut idő pihenésre is, mivel napközben nagyrészt szabadok, így le tudnak szállni az egyes kikötőkben, és tudják élvezni a látnivalókat, strandokat. A zenész elmondta azt is, hogy nagy megtiszteltetésnek tartja szakmailag, hogy ott lehetnek. Mivel ez egy különleges rekorder hajó, így gondosan válogatták össze a legjobb, legképzettebb személyzetet. „Minket is sok zenekar közül választottak a világ minden tájáról, és büszkén mondhatom, hogy nagyon elégedettek velünk. Volt bennünk kis félelem mielőtt ideértünk, a nagy elvárás és az amerikaiak maximalizmusa miatt, de nem ejtettünk csorbát a magyarok jó hírnevén” – mondta el lapunknak.

Kató Bálint (középen) feleségével és a zenekar két másik tagjával együtt tölti öt hónapos szerződését az Icon of The Seas óceánjáró hajón.

Fotó: Kató Bálint

Ezt kell még tudni a hajóról

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, a hajó maximális befogadóképessége 7600 fő, ehhez jön még a 2350 fős legénység.

A hajó ötször akkora, mint a Titanic.

A 20 fedélzeten van hét medence, hat csúszda, tucatnyi étkezési lehetőség, bárok, kaszinók, drótkötélpályák, dodzsem, sziklamászófal, szörfszimulátor, minigolfpálya és táncterem. Ám a lényeg, hogy az egy utasra jutó szénlábnyom kisebb, mint a korábbi óceánjáróknál. A legújabb megahajók ugyanis az energiahatékonyság révén takarítanak meg pénzt. Az Icon cseppfolyósított földgázzal működik, speciálisan bevont hajótesttel rendelkezik a súrlódás csökkentése érdekében, képes csatlakozni a parti áramforráshoz, kezeli saját hulladékát, és sótalanítással szinte az összes vizet képes előállítani.

Mivel a kormányok és különösen a körutazások célvárosai tisztában vannak az óriáshajók környezeti hatásaival és a rekordszámú utassal, egyre inkább ösztönzik a szennyezés elkerülését. Vagyis a zöldülés pénzt hoz a hajótársaságoknak. Persze arra is van válasz, ha az óceánjárók nem jutnak be a parti kikötőkbe. Ilyenkor közeli magánszigeteket bérelnek a megahajók fogadására alkalmas dokkokkal.

A szállodahajókat üzemeltető cégek a pandémia nagy vesztesei voltak, ám mostanra magához tért az ágazat. Bár a részvényárfolyam még nem épült vissza a prepandémiás szintre, a trend ígéretes. A szektor nagyvállalatai átlagosan 76 százalékot raliztak ebben az évben. A Carnival például idén 95 százalékot emelkedett, de a ötéves teljesítménye még mindig 73 százalékos mínusz. Most 15-16 dollár közelében mozog a kurzus, míg a világjárvány kitörése előtt 50 dollár felett jegyezték. De a 7-8 dolláros pandémiás mélypontot már elfelejtette a piac. És az előrejelzések szerint az ágazat éves utasszáma már jövőre meghaladhatja a világjárvány előtti szintet.