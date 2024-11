Sorra nyitnak a karácsonyi vásárok, az adventi hangulat erős turisztikai vonzerő

Egyszerre nyílnak meg november 15-én Budapest ikonikus karácsonyi vásárai.

Már négy alkalommal választották Európa legjobb vásárának az Advent Bazilikát / Fotó: Balogh Zoltán

Hagyományosan ünnepi díszbe öltözik a Szent István tér, ismét helyet adva a négy alkalommal is Európa legjobb karácsonyi vásárának választott Advent Bazilikának.

Sétatávolságra onnan a Vörösmarty téren is meggyújtják az ünnepi fényeket, ott a Vörösmarty Classic Xmas várja az adventezőket. Itt még nem lesz vége a november 15-re időzített vásárnyitányoknak, ugyanis a Városháza Téli Élménypark és Karácsonyi Vásár is most startol.

Melyek a legnépszerűbb karácsonyi vásárok?

Az adventi hangulat, a karácsonyi készülődés, az ünnepi fények, ízek, illatok mindenhol kiemelt turisztika időszakká változtak az évek, sőt, az évszázadok során.

Az egyik legrégibb adventi vásárt tőlünk nem is nagyon messze, elérhető távolságban, Salzburgban rendezik meg, története több mint félezer éves. A hagyomány még ennél is régebbi, már az 1200-as évek végén tartottak Európában adventi vásárokat.

A legjobb vásárok egyike, a korábbi években már négy alkalommal megválasztott Advent Bazilika és a többi budapesti mellett

a bécsi, a pozsonyi és a prágai vásárok kiemelkedően népszerűek a magyar adventi turisták körében is, hiszen ezek autóval és vonattal is gyorsan megközelíthetők,

de ezeken kívül valamennyi nyugat-európai fővárosban és kisebb-nagyobb faluban vannak ünnepi vásárok és hozzájuk kapcsolódó ünnepi programok.

Az iparművészek már hónapok óta készülnek a nagy ünnepi kirakodásra / Fotó: Bach Máté

Gyönyörű karácsonyi vásárok és kapcsolódó többhetes kulturális programok, hangversenyek és ünnepi koncertek Magyarország összes nagyvárosában vannak, de egy-két héttel később nyitnak, mint a pestiek, jellemzően november 29-én, pénteken. Felkeresni bármelyiket érdemes, egyre többet hallani például a Debreceni Adventről, ami ugyancsak nagyszabású, tömegeket vonzó ünnepi programsorozattá változott az évek során.

Budapesten hol lesz karácsonyi vásár?

Budapest nagy belvárosi ikonikus vásárain kívül érdemes felkeresni a Budavári Palotanegyedet is, ahol nagyszabású koncertek, adventi vásárok és családi nap alkotja az idei ünnepi kulturális programkínálatot.