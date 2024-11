Óriási változás: a szakértő szerint már nem a bejgli a legközkedveltebb karácsonyi édesség

Idén karácsonykor a dubaji csoki versenyre kelhet a hagyományos bejglivel Magyarországon – állítja Jakabfi Dávid patissier, a magyar desszertkultúra elismert alakja.

Bejgli: letaszították a trónról a szakértő szerint / Fotó: Shutterstock

A közel-keleti ihletésű édesség

ropogós kadayif tésztából,

pisztáciakrémből és

tahiniből áll, miközben

tejcsokoládéba van burkolva.

A „Can't Get Knafeh of It” nevű desszert gyorsan népszerű lett, főként a TikTokon terjedő trendek hatására. Hazai cukrászdák is készítik, mivel az ínyencek és influenszerek körében gyorsan keresetté vált. Jakabfi szerint a dubaji csoki eladása idén akár a bejglit is megelőzheti.

Budapest két hagyományos nagy év végi ünnepivásár-helyszínén már péntektől része lehet benne. A Szent István tér és a Vörösmarty tér, indul az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas vásár – tudatták közleményben a szervezők. A vásári kínálat mellett fix áras ételek és 1600 forintos, pénztárcabarát menü fogadja az ünnepelni vágyókat.

Tavaly az Év Diós Bejglijét Budapesten, a mákost Gyomaendrődön, a legjobb ínyenc bejglit pedig Siófokon sütötték ki a Magyar Cukrász Ipartestület zsűrije szerint. A negyedik alkalommal meghirdetett versenyre az ország különböző részeiről több mint félszáz bejglit neveztek be. Három kategóriában három-három, összesen kilenc bejglit díjaztak, a győztesek receptjét az ipartestületi tagok számára közzéteszik, így a Magyarország tortájához hasonlóan több helyen is megkóstolhatják az érdeklődők a legjobbnak ítélt bejgliket.