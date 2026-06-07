Légikikötők, ahol a leggyakrabban válik rémálommá az utazás

Amennyiben valami hátráltatja az egyik járatát, előfordulhat, hogy emiatt lekési a csatlakozást, ami egy utazás során az egyik legrosszabb forgatókönyv lehet. Az AirHelp elemzése szerint vannak olyan repülőterek, ahol erre különösen nagy az esély. A jó hír azonban, hogy egy uniós rendelet értelmében, ha Európába vagy Európából utazott és járatkésés, törlés vagy visszautasított beszállás miatt lekési a csatlakozó járatát, ez esetben akár 600 euró kártérítésre is jogosult lehet.

Elátkozott repülőterek – mutatjuk, hol késik le az utazók leggyakrabban a csatlakozásaikat (illusztráció) Fotó: Unsplash

Elátkozott repülőterek: itt késik le az utazók leggyakrabban a csatlakozásaikat

A tanulmányhoz a légi utasok jogait ismertető portál 2025-ös belső adatokat elemzett a ténylegesen lekésett csatlakozó járatok adatairól, noha az Airhelp nem a világ összes repülőterét, csupán az európai, amerikai, kanadai és brazil légikikötőket rangsorolta.

Ez alapján meglepő eredmények születtek, ugyanis a legrosszabb pontszámot nem egy olyan metropolisz, mint London vagy Párizs repülőtere érte el, hanem az észak-olaszországi Bergamo Orio al Serio légikikötő. Itt késték le az utazók a leggyakrabban a csatlakozásaikat.

Szorosan követi őt az egyesült államokbeli Dallas Fort Worth repülőtér, ugyanakkor az olyan ismert európai átszálló repülőterek is előkelő helyen szerepelnek a negatív rangsorban, mint Frankfurt am Main, Madrid-Barajas, London Stansted, Párizs Charles de Gaulle és Amsterdam Schiphol.

Az Airhelp szerint az utazóknak a dél-brazíliai Florianópolis repülőtéren van a legnagyobb esélyük a zökkenőmentes átszállásra, Európában pedig az Észtország fővárosában, Talinnban található légikikötő teljesített különösen jól.

Az ajánlott átszállási idők a repülőtértől és a csatlakozás típusától függően változnak, általában 30 és 60 perc között mozognak belföldi járatoknál, 60 és 90 perc között belföldi és nemzetközi járatok közötti átszállásoknál, valamint akár 120 percig is eltarthatnak a nemzetközi csatlakozó járatoknál.

Akár 600 euró kártérítést is kaphat a késésésért

Jó hír ugyanakkor, hogy egy uniós rendelet értelmében, ha Európába vagy Európából utazott és járatkésés, törlés vagy visszautasított beszállás miatt lekési a csatlakozó járatát, ez esetben akár 600 euró kártérítésre is jogosult lehet.

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa ilyen esetben, miként kérheti a kártérítést!