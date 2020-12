Mintegy száz megawattos naperőmű épül

Az ország eddigi legnagyobb, két napelemparkból álló naperőműve épül meg hamarosan Inárcs közelében. Annyi áramot ad majd évente, amennyivel bő ötvenezer háztartás látható el.

A tervek szerint jövőre indul, és várhatóan 2022 első felében készül el az InterWatt Kft. két, 48 megawattos napelemparkja Inárcson, ez lesz az ország legnagyobb ilyen létesítménye. A finanszírozás saját tőkéből és bankhitelből történik.

A két napelempark által évente termelhető 125 gigawattóra áram több mint 50 ezer háztartás éves energiaigényének felel meg, és általa csaknem 44 ezer tonna szén-dioxid kibocsátása előzhető meg.

Azért nem egyetlen 96 megawattos, hanem két feleekkora erőmű épül, mert – a társaságtól kapott magyarázat szerint – a kiserőművi kategória felső mérethatára 50 megawatt, az engedélyeztetés szempontjából ez a méretkategória felel meg leginkább a zöldprojekteknek. Magyarországon azonban az egyszerűbb engedélyeztetés miatt a legfeljebb fél megawattos naperőművek a legnépszerűbbek, ilyenekből még öt-hét megawattos parkokat is összeállítanak.

Az inárcsi helyszín mellett az szólt, hogy

rendelkezésre állt a megfelelő méretű, rendezett tulajdonviszonyú terület, amely nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nincs kulturális-történelmi értéke, viszont a közelében van egy olyan hálózati csatlakozási pont, amelyen keresztül a naperőmű árama bejuttatható a közcélú hálózatba.

Az is szempont volt – helyi lakos lévén a kft. végső tulajdonosa –, hogy a beruházás Inárcson teremt majd munkahelyet és fizet adót. A beruházás nagyságát az InterWatt nem közölte a Világgazdasággal, mondván, az üzleti titok.

Magyarországon egy megawatt naperőművi áram előállításához – jellemzően a kisebb, 0,5 megawatt kapacitású egységekkel számolva – a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont egy korábbi tanulmánya szerint két-három hektárnyi területre van szükség, de erre Inárcson a kedvező adottságok és a nagyméretű parkok mérethatékonysága miatt elég 1,5 hektár. A helyszínként szolgáló, alacsony minőségű terület mintegy felén eddig nagytáblás, monokultúrás mezőgazdasági termelés folyt, a másik felén húsz éve szőlő volt, most akácos. Az akác helyett az InterWattnak hasonló méretű csereerdőt kell telepítenie, holott az ipari ültetvény legnagyobb részét néhány éven belül amúgy is kitermelték volna.

Az InterWatt az előírtakon felül további 7,5 hektár erdőt is telepít, a helyi közösség kérésére erdősávval veszi körbe a napelemparkokat, a sáv a meglévő erdőrészletek meghagyásával és újak ültetésével jön létre.

A napokban megkezdődött a talaj-előkészítés egy 13,8 hektáros területen, a hatósági javaslathoz igazodva akácot és őshonos hazai nyárfafajtákat telepítenek. A csemetéket további négy-öt évig gondozza majd a telepítő erdészeti társaság.

A beruházás ügyében nem a hatósági engedélyezés, hanem a lakosság tájékoztatása volt a legnagyobb kihívás.

Számos félreértést kellett ugyanis eloszlatni, például hogy a napelempark szélvihart okoz, megemeli a környék átlaghőmérsékletét, vagy megnöveli a villámcsapás veszélyét.

A cég hasonló, környékbeli napelemparkoknál végzett mérésekkel cáfolta azokat a városi legendákat is, amelyek szerint a napelempark negatív élettani hatású (vélelmezett) elektromágneses sugárzást bocsát ki, hogy a létesítmény árt a közeli műszaki eszközöknek, a magasfeszültségű vezeték alatt pedig nem lehet gazdálkodni. Az utóbbi félelem már csak amiatt is alaptalan, mert a nagy- és középfeszültségű légvezetékek zöme Európa-szerte és Magyarországon is mezőgazdasági területeken halad, és nem zavarja az alattuk folyó munkát, adott esetben az öntözéses földművelést sem. Inárcson egyébként még a naperőmű területén is folyhat gazdálkodás: a panelek alatt várhatóan birkák legelhetnek, és tervben van méhkaptárak kihelyezése is.