Süli János: az atomenergia is a klímavédelmet szolgálja

Az atomerőművekre és megújuló energiaforrásokra egyaránt szükség van a klímavédelmi célok eléréséhez – hangsúlyozta a parlamentben Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter.

„Egyértelmű, hogy a világ számtalan részén azért építenek atomerőművet, hogy a klímavédelmi célkitűzéseket ki tudjuk elégíteni” – hangsúlyozta Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn a parlamentben, Aradszki András, a KDNP országgyűlési képviselője „A villamosenergia-termelési módok közül, melyek a klímavédelmi célok elérésének alapvető pillérei?„ című interpellációjára adott válaszában, melyről az Atombiztos blog számolt be.

A szén-dioxid-kibocsátás mértéke az elmúlt időszakban soha nem tapasztalható mennyiségben egyértelműen növekedett. A klímaváltozással kapcsolatos negatív hatások kiküszöbölését csak úgy tudjuk végrehajtani, hogy ha ezeknek a gázoknak a kibocsátását visszafogjuk, megakadályozzuk. A világ számtalan országában a törekvések azt igazolják, hogy ezen célok teljesülése érdekében az atomerőművekre és megújuló energiaforrásokra egyaránt szükség van – fejtette ki gondolatait Süli János.

A miniszter a megújuló alapú – különösen a nap- és szélerőművi – termeléssel kapcsolatban elmondta, hogy azzal kapcsolatban kétféle gond van:

egyrészről nem áll mindig rendelkezésre,

másrészről pedig Magyarországon nem tudjuk raktározni, tárolni a villamos energiát.

Éppen ezért hazánknak nincs más választása, mint a két új blokk építésével kapcsolatos munkát folytatni. Ezen munka elkezdése érdekében az Országgyűlés már 2009. március 30-án, négypárti egyetértésben, 95,4 százalékos arányban döntést hozott.

Süli János a jelenlegi atomerőmű építésekkel kapcsolatban elmondta, hogy ez nagyon fontos törekvése a világnak.

Pillanatnyilag 58 blokk építése van folyamatban világszerte, amelyből 48, a paksihoz két blokkhoz hasonló (nyomottvizes) egység megépítését jelenti.

Az új blokkok építésének egy része Európa mellett azt az arab világot is érinti, ahol szintén rendelkezésre áll a nap- és a szélenergia is. Ez is azt mutatja, hogy azokban az országokban, ahol a napsütéses órák száma jóval több, mint nálunk, a tendencia szintén az atomerőművek mellett szól – zárta gondolatait Süli János.

Aradszki András elfogadta Süli János tárca nélküli miniszter válaszát. A képviselő kiegészítésként elmondta, hogy a miniszter által elmondottakból is látszik, hogy a magyar energiapolitika iránya és szerkezete, valamint a kapacitások forrása összhangban van a világ tendenciájával. Magyarország jó úton halad az energiatermelés dekarbonizációjában.