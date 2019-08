A netezők felének visszaéltek már az adataival

A magyar nezetők többsége már találkozott valamilyen visszaéléssel, legyen szó vírusos e-mailekről, adathalászatról vagy a bankkártyás adatok ellopásáról a K&H információbiztonsági programjához, a K&H e-dukációhoz készült, magyar internetezők körében végzett reprezentatív kutatás szerint.

A legtöbben adathalászt e-mailt kaptak, de közel 20 százalék kattintott már vírusos e-mailre, 10 százaléknak pedig a közösségi média fiókját törték fel – derült ki a K&H e-dukáció információbiztonsági programhoz készített felmérésből. A K&H új programja keretében bárki tesztelheti, mennyire biztonságosan viselkedik az online térben. A bank célja, hogy mindenki felkészüljön az online világ veszélyeire.

Halászok, vírusok, tolvajok, számok

A felmérés szerint a 18 év feletti magyar internetezők 30 százaléka aggódik hackertámadás miatt, ennél viszont jóval többen, a megkérdezettek közel fele (49 százaléka) érintett volt már valamilyen netes visszaélésben.

Ezek közül az adathalász és a vírusos e-mailek a legelterjedtebbek.

Előbbivel a megkérdezettek 31 százaléka találkozott, a rokonokat, ismerősöket is beleértve pedig már

45 százalékuk látott rá példát.

18 százalékkal fordult már elő, hogy rákattintott vírusos e-mailre, és

48 százalék mondta azt, hogy vele vagy a rokonaival, ismerőseivel történt már ilyen

A visszaélések toplistáján a harmadik helyen áll a közösségi média fiók feltörése: személyesen a netezők 10 százaléka járt már pórul, a rokonokat, ismerősöket, barátokat is beleszámítva pedig közel 40 százalékos az érintettség.

A válaszadók 7 százalékának törték fel az e-mail postafiókját, 6 százalékának az okostelefonját, 5 százaléknak pedig a bankkártyáját lopták el. Szintén 5 százalék adta meg az adatait olyannak, akinek nem kellett volna. A bankkártya adatai vagy az ahhoz tartozó jelszó mindössze a megkérdezettek 3 százalékánál került már idegen kezekbe, az okostelefonos adatokkal pedig 2 százalék járt így.

Pajzs a netezőknek

Patonai István, a K&H informatikai vezetője az eredményeket kommentálva elmondta: „A bankok, így a K&H is nagyon komoly védelmi rendszerrel bástyázza körül az ügyfelek adatait. Azonban az is fontos, hogy az ügyfelek is körültekintőek legyenek, például tudják, hogy egy e-mailre kattintva kinek és milyen adatokat adnak meg.

A bankok például soha nem kérnek olyan adatokat, amelyek segítségével a netbankos vagy mobilbankos felületek elérhetőek. Ha ezekkel tisztában vannak a fogyasztók, akkor már nagyon sokat tettek a biztonságukért.

A K&H számára fontos, hogy ügyfelei ne csak a pénzügyekben, de a digitalizáció világában is jól eligazodjanak. A bank ezért indította el információbiztonsági programját, a K&H e-dukációt. A program célja, hogy az ügyfelek kellőképpen fel legyenek készülve a digitális világ kihívásaira, és az ő oldalukon szükséges biztonsági lépéseket megtegyék. A tudatosság ugyanis nemcsak a pénzügyek intézéséhez fontos, de olyan hétköznapi szituációkban is, mint az e-mailezés vagy a közösségi médiás felületek használata.

A programhoz tartozik egy online teszt is, ahol a hétköznapokban gyakran előforduló szituációkkal találkozhatnak a kitöltők. A teszt végén a felhasználók értékelést kapnak arról, mennyire mozognak biztonságosan az online világban, illetve, milyen területeken kell még jobban elmélyíteni a tudásukat. Ehhez a microsite-on elérhető tudástár ad segítséget, amely olyan témákkal foglalkozik mint a jelszóhasználat, a vírusvédelem, a biztonságos közösségi média használat, az adathalászati kísérletek felismerése és kivédése. A programban a K&H szakmai partnere a Sicontact Kft., az ESET termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója, akik szintén elkötelezettek a digitális biztonság iránt.