Budapesten nyitott IT-központot a világ legnagyobb egyetemi kiadója

Az Oxford University Press magasan képzett fejlesztőket és informatikusokat toboroz Magyarországon.

Az Oxfordi Egyetem kiadója, az Oxford University Press (OUP) Budapesten nyitotta meg legújabb technológiai központját, a kiadó magasan képzett fejlesztőket és informatikusokat toboroz Magyarországon – közölte a kiadó.

A terveik szerint a következő egy-másfél évben a budapesti csapat létszáma elérheti az ezret.

A toborzás az újonnan létrehozott pozíciókba már megkezdődött, a hazai szakemberek a kiadó meglévő, globális technológiai csapataival dolgoznak majd együtt. Az OUP többek között felhő alapú rendszerekkel, programozással és szoftverteszteléssel foglalkozó szakembereket keres – írták.

A közlemény szerint az új technológiai központot azért éppen Budapesten hozták létre, mert a régióban az OUP itt találta meg a csapatához szükséges tehetséges és magasan képzett fejlesztői közösséget.

Az 1586-ban alapított OUP a világ legnagyobb egyetemi kiadója, több mint 50 országban, így Magyarországon is rendelkezik irodákkal. Az Oxfordi Egyetem részeként működő kiadó küldetése, hogy világszerte terjesztett kiadványaival fejlessze az élvonalbeli oktatást és kutatást. Termékei és szolgáltatásai több mint száz nyelven, kétszáznál is több országban érhetők el. A Magyarországon is jól ismert Headway sorozatból 127 ország több mint 100 millió diákja tanulhatott angolul.

A kiadó jelentős erőforrásokat fordít platformjai és az ezek mögött működő technológia fejlesztésére, így a megfelelő digitális fejlesztői tudás egyre nagyobb szerepet kap – írták.