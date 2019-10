Elindult a Vodafone kereskedelmi 5G-szolgáltatása

Az idén húsz éves Vodafone Magyarország elindította kereskedelmi szolgáltatást nyújtó kültéri 5G hálózatát Budapesten.

A szolgáltató összesen 33 darab állandó, élő 5G bázisállomást telepített és kapcsolt hálózatba a fővárosban. A bázisállomások non-standalone szabvány szerint működnek, tehát a már meglévő 4G állomásokra épülnek.

Tarifacsomaggal elérhető

A jelenleg is aktív mobilszolgáltatók közül egyedül a Vodafone Magyarország vásárolt az NMHH 2016-os aukcióján 5G-s frekvenciát a 3,5GHz-es sávban – ezen működik a most elindított első budapesti kereskedelmi 5G szolgáltatás is. Az 5G hálózat csak az arra alkalmas mobileszközzel és tarifával érhető el.

Emlékezetes, a cég idén nyáron megvásárolta a UPC Magyarországot, aminek köszönhetően képes lesz teljes körű konvergens szolgáltatások nyújtására.

A fejlődés következő lépéseként az országban elsőként indítja el a vállalat a mindenki számára elérhető kültéri 5G szolgáltatást, amit először Budapest belvárosában vehetnek igénybe az ügyfelek.

Felelősek vagyunk azért is, hogy a technológiát a társadalom, az emberek hasznára fordítsuk, és így kell, hogy legyen ez a legújabb 5G technológiával is. A hálózati részét mi adjuk, azonban a másik oldalon szükség van az eszközgyártókra is a teljes sikerhez. Az 5G sikerének záloga a jó partneri kapcsolatokban keresendő: vállalkozók, kormányzati szereplők, szabályozók, egyetemek, innovátorok és iparági szereplők kell, hogy összedolgozzanak annak érdekében, hogy izgalmas, új megoldások születhessenek az 5G segítségével

– mondta el Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.