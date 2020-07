Huszonötmillió embert vértez fel szakmai tudással a Microsoft

A COVID-járvány következtében kialakult gazdasági válság és munkanélküliség enyhítéséhez járul hozzá a Microsoft június 25-én induló programja, amely világszerte 25 millió ember átképzését fogja támogatni – írja honlapján az informatikai óriás.

A Microsoft, a LinkedIn és a GitHub együtt biztosítanak ingyenes tananyagot, segítik az álláskeresőket a képesítések megszerzésében és az elhelyezkedésben.

A járvány alatt felgyorsult digitális átalakulás miatt jelentősen megnőtt az igény a munkaerőpiacon az informatikai tudással rendelkező szakemberekre – a képzések ennek a tudásnak a megszerzésében segítik a munkakeresőket.

A tervek szerint, első lépésben azt fogják felmérni, milyen álláshelyek betöltésére van a legnagyobb igény és az így nyert információt megosztják a helyi kormányokkal. Ezt követően, a Microsoft, a LinkedIn és a GitHub együttesen fognak ingyenes hozzáférést biztosítani az átképzéshez szükséges tananyagokhoz és tudásfelmérő tesztekhez. Ezek az anyagok a www.opportunity.linkedIn.com címen lesznek elérhetőek. Az oktatási anyagok a program első fázisában angol, spanyol, francia és német nyelven lesznek elérhetők.

A Microsoft a piac által megkövetelt képesítések megszerzésében is segíteni fogja a munkakeresőket, és ugyancsak ingyen biztosít majd hozzáférést azokhoz az álláskeresést segítő eszközökhöz, amelyek révén – a már megszerzett tudásuk birtokában – a munkakeresők valóban el is tudnak majd helyezkedni. Hogy a segítség a leginkább rászoruló emberekhez is eljusson,

a Microsoft 20 millió dollárt biztosít azoknak a civil szervezeteknek, amelyek képesek megszólítani a hátrányos helyzetben lévő, a technológiai változások által legkevésbé érintett közösségeket is.

A Microsoft a program során felhalmozódott tudást és információt kész a kormányok rendelkezésére bocsátani, így gazdaságvédelmi, foglalkoztatás- és oktatáspolitikai intézkedéseik még célzottabbak és hatékonyabbak lehetnek.