Régen látott növekedést hozott a tavalyi év a globális PC-piacon

Tíz éve nem tapasztalt növekedést hozott 2020 a személyi számítógépek globális piacán, az IDC előzetes adatai szerint 13 százalék fölötti volt a bővülés az előző évhez képest.

A koronavírus-járvány miatti tömeges otthoni munkavégzés és a digitális oktatásra történő átállás miatt ugrásszerűen megnőtt a személyi számítógépek (PC) iránti kereslet világszerte.

A múlt évben 302,6 millió személyi számítógépet szállítottak le a gyártók, ez 2019-hez képest 13,1 százalékos bővülés.

Az IDC elemzésében megjegyzi, hogy hasonló mértékű növekedésre legutóbb 2010-ben volt példa, akkor 13,7 százalékkal tudott fejlődni ez a szegmens.

A kutatócég hozzátette azt is, hogy a tavalyi eredmény annak fényében különösen figyelemreméltó, hogy az elmúlt egy évtizedben hat olyan év is volt, amikor csökkent az értékesítés.

A Covid–19 kirobbanásakor zavarok keletkeztek a PC-piac ellátási láncában is, ezeket az év második felére sikerült kezelni, de még az év végén is rendkívül kiélezett volt a helyzet. A kereslet jóval nagyobb volt, mint a kínálat, és nemcsak a gyártókat és a beszállítókat állította ez nehéz helyzet elé, hanem a logisztikai szolgáltatókat is.

Azt, hogy mekkora igény van világszerte személyi számítógépekre, jól érzékelteti, hogy a múlt év utolsó három hónapja éves összevetésben 26 százalékos növekedést hozott a leszállított készülékek számában.

Az IDC elemzői azzal számolnak, hogy a kereslet az idén is megmarad, és bár az otthoni munkavégzésnek és a digitális oktatásnak már valószínűleg kisebb hatása lesz, de például a számítógépes játékok kedvelőinek növekvő igényei vagy a Chrome-alapú eszközök térhódítása az oktatáson kívül a fogyasztói szegmensben tovább bővítheti az eladásokat.

A gyártók rangsorát 2020-ban a Lenovo vezette, a társaság 72,7 millió PC-t szállított le, 12 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, a vállalat piaci részesedése 24 százalék.

A második legnagyobb piaci szereplő a HP 22,4 százalékos részesedéssel, bár a cég csak 7,5 százalékos növekedést tudott felmutatni tavaly.

A harmadik a Dell,

míg a negyedik pozíciót az Apple szerezte meg, amely kiugró, 29 százalékos növekedést ért el 2020-ban – igaz, még így is csak a piac 7,6 százalékát tudhatja magáénak az amerikai vállalat.

A múlt héten a teljes egészében online megrendezett CES-en az is kiderült, hogy a gyártók idén is kiemelt figyelmet fordítottak két szegmensre: a játékosokra és az üzleti felhasználókra.

A gamerek számára az egyik legizgalmasabb újítás az Asustól érkezett a ROG Flow X13 és az XG Mobile eGPU formájában. Maga a Flow X13 egy karcsú és könnyű, játékosoknak szánt laptop, viszont a hordozhatóságért áldozatot kellett hozni, így nem túl erős grafikai csipet kapott. A gyártó ezt a hiányosságot az XG Mobile eGPU-val pótolta, ami egy nagy teljesítményű, külső grafikai meghajtó, vagyis garantálja a kiváló játékélményt. Ez a megoldás ismét jó példa arra, hogyan lehet kiegészítőkkel több funkciót is kihozni egy-egy eszközből.

Az Acer szintén gondolt azokra a játékosokra is, akik nemcsak otthon szeretnék élvezni a videojátékok nyújtotta élményt, hanem útközben vagy akár nyaralás alatt. Számukra lehet jó megoldás a gyártó Predator Triton 300 SE notebookja, amely 14 hüvelykes kijelzővel érkezik, cserébe karcsú és könnyű, viszont a GeForce RTX 30-Series („Ampere”) GPU és az Intel „Tiger Lake” H-Series processzorok már meggyőző teljesítményt ígérnek.

Az 5G-képesség a laptopoknál is szépen terjed, a Dell több új Latitude gépében is megtalálható már opcióként az 5G-s modem, illetve a HP legújabb DragonFly Elite notebookjaiban is, de a Lenovo is több 5G-s eszközt mutatott be az idén.