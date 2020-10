Rekordbevételeket hoznak az informatikai képzések

Az elmúlt évihez képest nagymértékben nőtt az árbevételük a néhány hónapos informatikusképzést kínáló vállalkozásoknak, a Codecoolé például átlépte az egymilliárd forintot. Az idei eredményekre az állami informatikusképzés is hatással lesz.

Egyre népszerűbbek a booth-camp jellegű informatikusképzések, ezt az ezzel foglalkozó cégek tavalyi eredményei is alátámasztják. A piac három meghatározó vállalkozása közül a legnagyobb árbevételt 2019-ben a Codecool Kft. érte el, 1047 millió forintot a 2018-as 756 milliós bevétele után.

A Green Fox Academy Kft. és a PROGmasters (QTC Kft.) is az eddigi legnagyobb bevételét realizálta, az előbbi 542, az utóbbi 159 millió forintot.

A Codecool a tavalyi első negyedévben 3,5 millió eurós kockázatitőke-befektetést kapott, segítve a régiós terjeszkedését. A cég eredményei alapján sikeresnek bizonyultak a nemzetközi iskolanyitások. Az első külföldi kurzust Bukarestben indította, de a cég Varsóban és Krakkóban is tanít, ezzel már öt városban érhetők el a képzései (Magyarországon Budapesten és Miskolcon). A cég sikerét az is mutatja, hogy az amszterdami The Next Web a húsz legizgalmasabb európai scaleup közé választotta az iskolát, amelyre mindenképp érdemes figyelni a következő években.

A Green Fox Academy ugyan jelentősen növelte az árbevételét, az adózott eredménye azonban 75 millió forintos veszteséget mutat.

A külföldi terjeszkedés miatt volt a tavalyi évben is negatív az eredmény, az ebből fakadó kiadások is a magyar anyacégben realizálódnak veszteségként. Ha a magyar operációnkat leválasztjuk, nyereséges évet zártunk, éppen ezért tudtunk sikeresen tőkét bevonni

– közölte lapunkkal a Green Fox.

Az Impact Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 450 millió forintot biztosított idén a cégnek – ez volt a régió egyik legnagyobb ilyen jellegű befektetése. A friss tőkebevonásra a terjeszkedés mellett azért volt még szükség, mert a hazai programozóképzések piacán elsőként vezetett be a cég jövedelemarányos utófinanszírozási formát. Ennek az a lényege, hogy

a végzett hallgatóknak az elhelyezkedés után fix részletek helyett a havi jövedelem meghatározott hányadát, a Green Fox esetében 20 százalékát kell befizetniük a tandíjra.

A PROGmasters a 2018-as bevételének több mint a dupláját érte el tavaly. A növekedés azzal magyarázható, hogy a tavaly év végéig végzett 187 diákja közül mindenki álláshoz jutott szoftverfejlesztőként, tanácsadóként vagy tesztelőként, sőt 61 százalékuk a képzés után egy hónapon belül – a cég bevételének egy részét ugyanis a közvetítés teszi ki.