Belső átrendeződés indul az irodapiacon

A különleges fejlesztések mellett a járvány okozta irodapia­ci változásokra elsőként és innovatív módon reagáló cégeket is keresik idén Az év irodája versenyen.

A Covid–19-járvány nyomán hirtelen tömegessé vált home office munkarendre és a fertőzések elleni védekezés miatt előtérbe került egészségügyi óvintézkedésekre, valamint az ezek eredőjeként értelmezhető különleges helyzetre való tekintettel első alkalommal kapott helyet az office branding kategória az év irodapiaci versenyén. Annak, hogy új területen hívják versenybe az irodafejlesztőket és az irodabérlőket, nyomós oka van, hiszen

a pandémia keltette hosszútávú változások fokozatosan jelennek meg az irodapiacon, ahol egyelőre egyfajta kivárás jellemzi az érintettek többségét

– mutatta be a helyzetet a Világgazdaság érdeklődésére Kalmár Zoltán, Az év irodája verseny alapítója. Fél évvel a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése után még nem nagyon látható a változás, az ingatlanpiac ugyanis lassan reagál, a korábban indított fejlesztéseken még javában dolgoznak a kivitelezők. Zömében megtartották az avatóünnepségeket is, a már megkötött bérleti szerződések alapján beköltöztek a cégek a korábbi igények szerint kialakított irodákba, de azért vannak visszamondások vagy csökkenések is. Az év irodája 2020 mezőnyében számottevő változást éppen ezért a frissen elkészült, új fejlesztések körében még nem lehet majd látni, az idén átadott irodákra még kevésbé hatottak a tanulságok.

Az épületeket akkor is átadták, amikor nem volt bent senki, reménykedve abban, hogy visszatérnek majd a home office-ban dolgozók.

Most, a járvány második hullámában már nyilvánvaló, hogy tartós változásokra is számítani kell az irodákkal szemben támasztott igényeket illetően. Mint Kalmár Zoltán rámutatott, minden bizonnyal felértékelődnek a vállalati közösségi terek, amelyek egyfajta találkozási pontok lesznek, különösen azoknál a cégeknél, ahol a napi bejárástól a továbbiakban is eltekintenek a munkaadók, széles körűvé téve a távmunka lehetőségét. Ez várhatóan nem lesz általános, illetve nem mindenfajta profilú cégre lesz jellemző, de ahol a személyes kontaktus lehetősége, illetve gyakorisága csökken, ott más terepen kell lehetővé tenni a csapatépítést.

Az innovációk bemutatására alkalmas új kategóriában kivételesen nemcsak a frissen épült irodákkal lehet nevezni, hanem régebbiekkel is, hiszen az új helyzetre reagáló változtatásokra, azok mikéntjére és irányára keresnek jó példákat most, amelyeket szeretnének minél több emberhez eljuttatni.

Az év irodájának csapata felmérést végzett az irodabérlő cégek körében, azt kutatva, hogy miként rea­gáltak a második hullámra, milyen tartós módosításokat vezettek be, hiszen amíg nincs védőoltás a vírus ellen, a járványveszély fennáll. Mint kiderült – jelezte Kalmár Zoltán –,

több vállalat alkalmazza a dolgozók váltott heteken való berendelésének módszerét.

Ez ugyanis felére csökkenti az épületben egyidejűleg tartózkodók létszámát, és lehetővé teszi a kötelezően előírt védőtávolság megtartását. A fertőtlenítés, a testhőmérséklet mérése a kapuknál, a maszkviselés alapvető szabály lett, érthetően, hiszen senki nem akarja, hogy megbetegedjenek, kiessenek a munkából a dolgozók. Máris elkezdődött a belső működés átvizsgálása, a szoftverfejlesztő cégeknél, mint amilyen az Ingatlan.com is, a munkavállalók számottevő része, 20-30 százaléka vidéki vagy pesti otthonából szeretne és tud is a jövőben dolgozni. Összességében, a felmérésben részt vevő cégvezetők válaszai alapján 10 százalék lehet a tartósan home office-ban maradó dolgozók aránya a jelenlegi 20-30 százalék helyett. A legfontosabb hosszabb távú hatást az eredményezi majd, hogy a cégek felülvizsgálják a bérelt területek nagyságát, újragondolják a működésüket, irodaigényüket. Máris vannak jelei annak, hogy visszamondják a bővülési opciókat.

Vannak nyertesei is a helyzetnek, legalábbis piacnövekedés szem­pontjából, mint az e-kereskedelem, a logisztikai cégek és egyes szolgáltatások piaca. Kalmár Zoltán szerint általánosságban nem csökken, hanem átrendeződik az irodapiac, ami érdekes feladatokat ad a belsőépítészeknek is. Várható az átáramlás a minőségi, újonnan átadott irodaházakba, az irodaterület funkciójának átalakulása és új szabályok, rendszerek bevezetése, általánossá tétele.

A minden korábbinál nagyobb volumenű távmunka, az egymással leginkább virtuálisan találkozó munkahelyi közösségek szövetével és a cégek iránti lojalitás fejlesztésével középtávon kell majd foglalkozniuk a munkaadóknak, de akkor biztosan – véli az irodapiaci szakértő.