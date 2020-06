Élénkül a befektetői kedv az ingatlanpiacon

Ahogy a koronavírus megjelent Magyarországon, egyfajta pánikhelyzet uralkodott el a befektetők körében az ingatlanpiacon. Mindez azt eredményezte, hogy két hónapig meredeken esett az adásvételi szerződések száma, de ahogy elkezdtünk kifelé jönni a járványból, az érdeklődés ismét felerősödött.

Virág Gergő, az Imperial Holding szakértője szerint az emberek biztos befektetésnek érzik az ingatlanokat, ezért abba mentik a pénzüket a krízis időszakában. Trendszerű jelenség ugyanakkor, hogy a legtöbben áresésre várnak.

Sokan inkább év végén terveznek ingatlant vásárolni, mert arra számít, hogy az árak tovább fognak zuhanni. A piac bizonyos szegmenseiben ez reális is. Budapest belső kerületeiben, ahol a turizmus eltűnése miatt számtalan Airbnb-s lakás maradt kihasználatlanul, már érződik egy csökkenés, ami a 15-20 százalékot is elérheti. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a korábban egymillió forintos négyzetméterárak sok esetben 700-800 ezer forintra mérséklődtek. Akár két évbe is telhet, mire az ingatlanárak visszakorrigálnak, de nem is biztos, hogy ez bekövetkezik