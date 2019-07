Kivárnak a vásárlók a csok miatt

Tetszhalott állapotba merevedett a bel-budai ingatlanpiac az év második negyedévében. Úgy tűnik, hogy a csok-változások miatt mindenki a júliusra várt, áll a Balla Ingatlan közleményében.

Tetszhalott állapotba merevedett a bel-budai ingatlanpiac az év második negyedévében. Úgy tűnik, hogy a csok-változások miatt mindenki a júliusra várt.

Míg az idei év elejére még az volt jellemző, hogy a korábbiakhoz hasonlóan alakult az ingatlanpiaci forgalom, és kisebb áremelkedést lehetett tapasztalni, a második negyedévben ezt mintha elvágták volna

– derült ki Nagy Andrea, a Balla Ingatlan I., II. és XII. kerületi irodájának szakmai vezetőjének szavaiból.

Nincs kereslet, mindenki kivár

– fogalmazott a szakértő.

Konkrét példaként megemlített egy 25,5 millió forintért kínált, kétszobás panellakást, mely keresett méretnek és típusnak számít, és az ára sem magas, mégsem találnak rá most vevőt.

Mindez persze az értékesítési időkben is jelentkezik, melyek folyamatosan hosszabbodnak. „Egészen furcsa most, mit csinál a piac” – jegyezte meg.

Természetesen a tulajdonosok továbbra is emelni szeretnék az eladási árakat, és azt gondolják, hogy a jövőben a változó csok hatására ezt meg is tehetik: „mindenki egy hatalmas áremelkedésre vár. Pedig az ingatlanpiac nagy része már most is túlárazott, és nem valószínű, hogy a csok hatására ez hirtelen megszűnne.”

Ezzel szemben a kereslet szinte teljesen eltűnt az elmúlt hónapokban, így az ingatlanpiac megállt, a vevők kivártak, és a legjobb esetben is csak nézelődtek, de még érdeklődőből sem volt túl sok.

Mindenki a Közlönyben megjelenő végleges szövegre várt, hiszen pontosan senki nem tudta, hogy a változó szabályok kiket fognak érinteni és kiket nem, így senki nem mert lépni

– tette hozzá Nagy Andrea.

Az általa említett érdeklődők egyébként rendkívül széles skálán keresgéltek az ingatlanpiacon, megnéztek sokféle árkategóriába tartozó ingatlant, így nem igazán lehetett tudni, hogy mit is akar a többség.

„Azt lehetett érezni, hogy az érdeklődőknek nincs konkrét elképzelésük arról, hogy mit és mennyiért szeretnének, mert még nem tudták, hogy milyen értékhatárokig próbálkozhatnak. Leginkább az volt jellemző, hogy célok nélkül nézelődtek, így volt példa olyan érdeklődőre, akik paneltől kezdve családi házig mindent megnézett, ami megtetszik neki a hirdetés alapján” – jelezte az ingatlanközvetítő.

Nagyon lassan újulnak meg a hazai családi házak Magyarországon évente alig 20-25 ezer családi házat újítanak fel és szigetelnek tulajdonosaik. Ha ebben az ütemben haladunk, akkor több mint 80 évig tart majd, az energiahatékonysági szempontból elavult 1,5-2 millió magyar családi ház hőszigetelése. A Knauf Insulation szakértői szerint az alacsony épületfelújítási és energiahatékonysági mutatókat nagymértékben javíthatja, hogy a mostantól elérhető falusi csok épületfelújításra is igénybe vehető. A 4,5 milliós magyar lakásállományból mintegy 2,1 millió ingatlan társasházi lakás, 2,4 millió ingatlan pedig családi ház.

A csokra várók bizonytalankodását nem kompenzálták a készpénzért vásárló befektetők sem, mert Nagy Andrea szerint a belső budai kerületekben egyértelműen csökkent a befektetési kedv.

Egy-egy befektető ugyan akadt, de érezhető, hogy sokan elindultak az állampapírpiac felé, és azt számolgatják, hogy melyik éri meg jobban.

„Úgy tűnik, már nem az ingatlan a legvonzóbb befektetési lehetőség.”

A bérlakások piaca persze továbbra is jól teljesít: az említett három kerületben 250 ezer forintig viszonylag könnyen ki lehet adni az ingatlanokat.

Azt ugyanakkor nem lehet állítani, hogy „verekszenek az emberek” a kiadó lakásokért, kínálat is bőven akad, így lehet miből válogatni. Az árak persze továbbra sem alacsonyak, normális adottságú, kisebb kiadó lakások ára 140-150 ezer forintnál kezdődik.

De azt, hogy mit hoznak az elkövetkező hetek vagy hónapok, a szakértő nem meri megjósolni, így azt sem tudja határozottan állítani, hogy az eladói elképzeléseknek megfelelően áremelkedés indulna be.

Ennek oka, hogy a kereslet már annyira lecsökkent, hogy ez mindenkit elbizonytalanít.

Ahhoz, hogy valóban áremelkedés következzen be, nagymértékben meg kellene erősödnie a keresleti oldalnak, amit viszont nem lát biztosnak. Összességében tehát a legnagyobb esélye annak lehet, hogy az árak stagnálni fognak az elkövetkező hónapokban.