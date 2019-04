Kezdetét veszi a nagy albérletvadászat

Az év következő időszaka a diákok körül forog majd, akik vélhetően idén is megrohamozzák az ingatlanpiacot. Az OTP Ingatlanpont ezért feltérképezte az öt legnépszerűbb egyetem környékének albérlet- és ingatlanpiacát.

Csak egy hónap van az érettségiig, júliusban pedig kihirdetik a felvételi ponthatárokat. A legfrissebb adatok szerint tavalyhoz képest idén 4 százalékkal többen, 112 ezren választanák a továbbtanulást, az 5 legnépszerűbb felsőoktatási intézmény továbbra is Budapesten és a hagyományos egyetemvárosokban van. Az év következő időszaka a diákok körül forog majd, akik vélhetően idén is megrohamozzák az ingatlanpiacot. Az OTP Ingatlanpont ezért feltérképezte az öt legnépszerűbb egyetem környékének albérlet- és ingatlanpiacát.

Budapest

„Rengeteg a kiadó lakás, azonban a bérleti díjak itt folyamatosan nőnek, az elmúlt 6 évben 50-80 százalékos emelkedés tapasztalható” – jelentette ki az OTP Ingatlanpont XI. kerületi irodájának vezető értékesítési tanácsadója. Heinrich Ádám hozzátette: „egy jobb állapotú és elhelyezkedésű

garzonlakás havi bérleti díja átlagosan 137 ezer forint,

míg egy több szobás, társbérletnek is megfelelő 100 négyzetméteres lakásé legalább 200 ezer forinttól indul.

Az elmúlt időszakban kicsit megtorpant a lakásbérbeadási kedv, sokan kivárnak. A felvételi ponthatárok bejelentésétől azonban nem számíthatunk a bérbevevők szempontjából kedvező bérleti díjakra, ezért is érdemes előre gondolkodni ebben a holt időben.”

Debrecen

A Debreceni Egyetemre járók száma közel 25 ezerre tehető, idén pedig további 16 500-an jelölték meg valamelyik helyen. A város belvárosi ingatlanjai a főváros egyetemi kerületeihez képest ugyan valamivel olcsóbbak, de elérhetik néhány budapesti külvárosi kerület átlagárát.

A lakáskeresők tavaly átlagosan 319 ezer forint négyzetméterárú lakásokkal találkozhattak, azonban a Vénkert és az Újkert ingatlanjai között találni négyzetméterenként 450 ezer forintért is lakást.

„Debrecenben egy 52 négyzetméteres,teljesen bútorozott lakás havi albérleti díja átlagosan 150 ezer forintra tehető, azonban vannak olyan frekventált elhelyezkedésű, jó állapotban lévő ingatlanok is, amelyek bérleti díja elérheti a 240 ezer forint összeget havonta” – mondta Nagy Enikő, a debreceni OTP Ingatlanpont iroda vezető értékesítési tanácsadója.

Szeged

A Szegedi Tudományegyetem hosszú évek óta a legrangosabb felsőoktatási intézmények közé tartozik, nem csupán hazánkban, hanem külföldi hallgatók körében is igen népszerű. Szegeden átlagosan négyzetméterenként 258 ezer forintért lehetett tavaly ingatlanokat vásárolni. A hallgatók körében a Tanulmányi Információs Központ elhelyezkedésében egyfajta egyetemi gócpont, függetlenül attól, hogy vásárlási vagy albérleti szándékról beszélünk.

A Tanulmányi Információs Központ környékén jellemzőek a 30 négyzetméteres garzonlakások, ezek ára 14-15 millió forinttól indul

– mondta el Nyári Imre, az OTP Ingatlanpont szegedi irodájának vezető értékesítési tanácsadója. Hozzátette: „egy-egy beékelődött újépítésű ingatlannal is találkozhatunk, amiket már a tervezőasztalról megvásárolnak. Ugyanezen a környéken egy használt másfél szobás ingatlan nagyságrendi ára 19-22 millió forint. A panel övezetekben másfél, esetenként kétszobás lakásokra valamivel olcsóbban találhatunk. Az albérletpiacon nagy a szórás; a külvárosi részeken akár már 60 ezer forintért is lehet garzont bérelni havonta, de a Belvárosban egy többszobás lakás esetén 150-200 ezer forint havi bérleti díjjal is számolhatunk.

Pécs

Hazánk legrégebbi felsőoktatási intézménye, a 650 éves múlttal rendelkező Pécsi Tudományegyetem napjainkban is népszerű. A belváros keleti részén lévő jogi és közgazdasági karhoz közeli albérletek valamivel olcsóbbak, ám havonta így is minimum 100 ezer forintba kerülnek. Ugyanakkor a nyugati oldalon, az orvostudományi kar közelében akár 20 ezer forinttal is magasabbak lehetnek az albérleti díjak.

Akik Pécsen szeretnének ingatlanba fektetni, egy központi helyen lévő újépítésű ingatlan esetében 600-700 ezer forintos négyzetméterárral számoljanak. Ennél olcsóbban, négyzetméterenként akár 200-300 ezer forintért Kertvárosban találni még az egyetemisták számára vonzó ingatlanokat

– összegzi Borvári Mária, az OTP Ingatlanpont pécsi vezető értékesítési tanácsadója.