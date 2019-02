Nagy a kereslet a budapesti panellakások iránt

Szinte minden budapesti kerületben azt hallani az ingatlanközvetítőktől, hogy a panellakások árai tovább emelkednek.

Az ingatlanközvetítők szerint a panellakások azok, melyeknek kiemelkedően nagy most a forgási sebessége, azaz könnyű őket eladni, és akad is rájuk bőven vevő. Az áraik emiatt még mindig felfelé araszolnak – olvasható a Balla Ingatlan közleményében.

Úgy tűnik, hogy a vevők mára megszerették a paneleket, és talán nem csak azért, mert árukat tekintve a legkönnyebben elérhetők az átlagemberek számára, hanem azért is, mert praktikusak, könnyen berendezhetők, és még a fenntartási költségük is versenyképes. Sok vevő úgy látja, hogy a téglalakások és panelek között még meglévő árkülönbséget semmi sem indokolja, ezért is tolódott el a kereslet a panelek irányába

Ráadásul a nagy kínálat és a könnyű összehasonlíthatóság miatt azoknál a paneleknél, melyek eladásra kerülnek, a nagy alku sem jellemző: mindössze 100-200 ezer forint

Ami persze nem jelenti azt, hogy itt nem találkozni jelentős túlárazásokkal. Ezeket azonban könnyebben kiszúrják a vevők, mint mondjuk a családi házak piacán. Ha pedig jól van árazva egy panellakás, akkor az értékesítési idő hetekben mérhető, de arra is bőven akad példa, hogy néhány nap alatt elkel egy ingatlan.

Miközben bizonyos területeken, például egy-egy lakótelepen jelentős az ingatlanpiaci mozgás, máshol nem történik semmi

– jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingatlannál a dél-budai régió irodáinak szakmai vezetője, aki szerint a kereslet még mindig egyre inkább a relatíve olcsóbb panellakások irányába tolódik.

A XI. és XXII. kerületekben 5-8 százalékos drágulást mértek a Balla Ingatlan részéről a tavalyi évben. Így a kelenföldi lakótelepen egy átlagos, kétszobás panellakás eladási négyzetméterára jelenleg 500-600 ezer forint környékén alakul. Gazdagréten viszont egy háromszobás panellakásért már 37-40 millió forintot kell fizetnie a vevőnek.

Most már Békásmegyeren is belefuthatunk 30 millió forint feletti hirdetési árakba. Igaz, ez az ár nem a kétszobásokra, hanem inkább a háromszobás, nagyobb méretű panellakásokra jellemző. Az is érezhető, hogy míg korábban nem kedvelték ezt a lakótelepet a vevők, mára Békásmegyer felküzdötte magát a vonzónak számító területek közé. Aminek persze elsősorban az lehet az oka, hogy kicsivel elfogadhatóbbak errefelé a panelárak, mint a III. kerület más részein: az átlag valahol 20-30 millió forint között mozog

Összességében 10-15 százalékkal emelkedtek az eladási árak, miközben a túlárazás mértéke is elég jelentős: sokszor eléri a 15 százalékot. Az értékesítési idő a reálisan árazott lakásoknál 1-2 hónapra tehető, de olyan is előfordul, hogy egy jó állapotú, kiváló elhelyezkedésű lakás akár 3 hét alatt is elkel.