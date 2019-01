Tovább pörög az új lakások piaca

Nem lassult a növekedés az országos újlakás-piacon tavaly sem: a fővárosban 469-re, míg a vidéki megyei jogú városokban 290-re nőtt az elérhető projektek száma, s közben az értékesítettség aránya is fokozatosan emelkedik.

Az idén is a tavalyihoz hasonlóan erős évet vár az újlakás-építési piacon az Otthon Centrum. Az ingatlanközvetítő újlakás-piaci felmérése szerint tavaly 469-re nőtt a folyamatban lévő projektek száma, miközben az épülő és tervezett lakásállomány 8,5 százalékkal bővülve elérte a 32 300-at. Ezzel párhuzamosan az értékesítettség aránya is javult: míg 2017 utolsó hónapjában a felmért lakáskínálat 53,4 százaléka volt leköthető, addig egy évvel később már csupán 47,7 százalékát kínálták eladásra.

Budapesten a legtöbb projekt a XIII. kerületben épül, ahol 94 beruházásban hirdetnek eladó lakásokat: ez a megvalósítás különböző fázisában lévő fővárosi társasházprojektek ötöde – mutatott rá a cég közleményében Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője. Szintén kiemelkedő a beruházások száma alapján Budán a III. kerület 54, a XI. kerület 50 és a II. kerület 39 projekttel. A pesti oldalon pedig Ferencváros (IX. kerület) és Zugló (XIV. kerület) 29-29 projekttel, míg Józsefváros (VIII. kerület) 33 projekttel került az élvonalba.

Tavaly egy új építésű lakás átlagos négyzetméterára a fővárosban 892 ezer forint volt, ami 16,8 százalékos éves növekedés. A legmagasabb fajlagos átlagár az I., II., V., VI. és a XII. kerületet jellemezte, ahol egymillió forint feletti négyzetméteráron kínálták az új építésű lakásokat megvételre. Ezzel szemben a külső pesti kerületekben 500 és 760 ezer forint közötti összeget kellett egy új lakás négyzetméteréért fizetni 2018-ban.

Az Otthon Centrum 23 megyei jogú városban végzett felmérése szerint 290 társasházilakás-projekt volt elérhető 2018 decemberében, ezekben összesen 8770 új lakást hirdettek megvételre. A legtöbb beruházás Győrben, Debrecenben, Pécsett és Szegeden ismert. A legdrágább vidéki projekt Pécsett épül, ahol egy négyzetmétert 740 ezer forintért kínál a beruházó, míg a legolcsóbb, 190 ezer forintos négyzetméterár egy miskolci projektnél van. Ami a teljes ingatlanpiacot illeti – a használt lakásokat is beleértve –, az Otthon Centrum az idén is a 2018-hoz hasonlóan erős évre számít. Várakozásuk szerint a 2018-ra becsült, csaknem 160 ezer adásvételt 2019-ben is elérheti a hazai ingatlanpiac.