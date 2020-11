Átadták a BM Heros kaposvári gyárát

Megkezdődött az éles üzem az Inpark Kaposvár Ipari Park első létesítményében. A NIPÜF Csoport beruházásában megvalósult, több mint háromezer négyzetméteres csarnokban járműipari gyártóüzem és képzési központ is működik. A kiépített közműhálózat és a közlekedési kapcsolatok révén a park készen áll az újabb betelepülő vállalkozások fogadására.

A szigorodó járványügyi előírások miatt a hivatalos átadóünnepséget nélkülözve, „gördülő” rajtot vett az Inpark Kaposvár Ipari Park első üzeme.

A fejlesztés során a beruházó nemcsak a bérlő BM Heros Zrt. egyedi igényeit, hanem az energiahatékonyságot és a fenntartható megoldások alkalmazását is szem előtt tartotta.

Így a nagy teherbírású ipari padló, valamint a nagy méretű szekcionált kapuk mellett a korszerű szigetelés és a takarékos LED világítás is az épület fő jellemzői közé tartozik.

Elhelyezkedésének köszönhetően a somogyi megyeszékhely ipari parkja jelenleg is kiválóan megközelíthető, a 67-es gyorsforgalmi út fejlesztése nyomán pedig mindössze 30 perc alatt elérhető lesz az M7 autópálya. Az előkészítő munkák keretében a cég a teljes közmű-infrastruktúra mellett a csatlakozó útkapcsolatot is kiépítette, és rövidesen kialakít az ipari parkon belül egy új buszfordulót, amellyel a közösségi közlekedést használók számára is könnyen megközelíthetővé válik a park.

Az új csarnok átadása kapcsán dr. Juhász Roland állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár hangsúlyozta:

az elmúlt évek nagyszabású ipariingatlan-fejlesztési projektjei és telekértékesítési ügyletei igazolták a Nemzeti Ipari Park Hálózat létjogosultságát és a kormány ehhez fűződő várakozásait. Az utóbbi hónapokban pedig az is kiderült, hogy az állami tulajdonú NIPÜF Csoport stabil bázist jelent a gazdaság újraindításához is. Maga is munkahelyeket teremt, és elősegíti, hogy az ügyfelei is újakat hozzanak létre. Emellett a projektjei megrendelést biztosítanak az építőiparnak, a folyamatban lévő tárgyalások és szerződéskötések nyomán újabb ipari fejlesztések valósulnak meg. Nem utolsósorban, a beruházásai gazdaságilag kevésbé dinamikus térségek felzárkózásához is hozzájárulnak.

Dr. Kiss László, a NIPÜF Zrt. vezérigazgatója elmondta: „a csoportunk kezdettől, de már a most átadott csarnok júniusi bokrétaünnepsége óta is minden területen organikus növekedést ért el. Újabb helyszíneken indítottunk fejlesztéseket, új leányvállalatunk megalapításával bővült a munkatársaink száma. Az értékesítési csapatunk érdeme, hogy mostanra 326 hektárnyi fejlesztési területet adásvételét bonyolítottuk le, illetve összesen csaknem 184 ezer négyzetméternyi csarnokot hasznosítottunk hosszú távú bérleti szerződések keretében. Proaktív üzletfejlesztési tevékenységünk és a város befektetésbarát politikája egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy jelenleg is több hazai és nemzetközi vállalattal folytatunk előrehaladott tárgyalásokat telekvásárlási, illetve csarnokbérleti konstrukciókról egyaránt.”