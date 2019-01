Csaknem harmadával bővítik Sopronban a gyártókapacitást

A martfűi üzem többlépcsős leépítésének keretében előbb a teljes gyártást, majd a logisztikai központot is a soproni centrumba szervezte át a Heineken Hungária. Az átalakítások ellenére sikeres évet zárt a söripari vállalat.

Harminckét év után, 2017-ben állt le a sörgyártás a Heineken Hungária martfűi telephelyén, tavaly év végén pedig a logisztikai központot is bezárták a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bázison, és a társaság Sopronba helyezte át a teljes termelést. A Világgazdaság érdeklődésére a Heineken Hungáriánál közölték, hogy hatmillió eurós, azaz mintegy 1,9 milliárd forintos befektetéssel szervezték egy centrumba a sörgyártást. Ezt követi most a logisztikai bázis központosítása a Sopronban működő gyár közelében. Ez körülbelül 30 százalékkal növeli a korábbi kapacitást, ami több mint 2 millió hektolitert jelent. Az idei évre is átnyúló soproni fejlesztést a gyártás rugalmasságának biztosításán túl energiatakarékossági szempontok is indokolják.

A martfűi bezárás kapcsán hangsúlyozták, hogy a vállalat minden egyes dolgozó szakmai tapasztalatára és munkájára számít, ezért annak a tizenhat munkavállalónak, aki az elmúlt évben a jászsági logisztikai telephelyen dolgozott, nemcsak lehetőséget, hanem támogatást is kínált, hogy – amennyiben kívánja – a soproni telephelyen folytathassa a munkáját. Ezenkívül átképzési lehetőséget is biztosított a cég, azoknak is, akik nem akartak telephelyet váltani. Összehasonlításképp: a sörgyártás leállításának évében, 2017-ben még 63 fő dolgozott Martfűn, akkor nyolcan éltek a más telephelyeken történő további foglalkoztatás lehetőségével.

A Heineken Hungária feladatá­nak tekinti annak támogatását, hogy a sörgyár korábbi területét Martfű és térsége a lehető legjobban tudja hasznosítani, ezért a Nemzeti Befektetési Ügynökséghez fordult, amely kész az együttműködésre, erről már folynak az egyeztetések. Így a telephely akár a helyi ipar már jelen lévő szereplőjéhez is kerülhet, bár néhány éve, amikor a vállalat sörgyártásának a 30 százalékáért még Martfű felelt, aligha gondolt bárki is a majdani utóhasznosításra.

Az 1975-ben indult martfűi gyár éves termelése a kezdeti 250 ezer hektoliterről mintegy 700 ezerre emelkedett, de évi 800 ezer hektoliter sör gyártásához is elegendő lehetett volna a kapacitás, a cég mégis a központosítás mellett döntött. A Szoljon.hu megyei hírportál szerint ebben közrejátszott az is, hogy a Heineken nem kapta meg a várt adókedvezményt, holott több közép-európai helyszín közül idetelepítette volna a cidergyártást, ami létszámbővítéssel is járt volna.

A tavalyi sörszezon kapcsán a vállalatnál kiemelték, hogy sikeres évet tudhatnak maguk mögött, ami a kiváló nyári időjárás mellett az innovatív termékek bevezetésének és a piac általános növekedésének is köszönhető. Ahogy már év közben is megfigyelhető volt, a prémiumtermékek piaca egyre nagyobb, hiszen a vásárlók igénylik az újdonságokat ebben a szegmensben is, legyen szó a csomagolás megújításáról vagy új márkáról.

