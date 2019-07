Lehet még keresnivalója a dízelautóknak az utakon

Nagyfokú átrendeződés jellemezte a dízelautók piacát az elmúlt években Európa-szerte. Korábban úgy tűnt, a gázolaj alapú meghajtás jó eséllyel uralkodóvá válhat az európai piacon, a jelenleg hanyatló eladási tendencia azonban jól jelzi, hogy az autóipar is egyre kiszámíthatatlanabbá válik.

A dízelautózás megítélése az elmúlt években jelentősen megváltozott. A kiinduló pont többek között a 2015-ös évet járműipari szempontból meghatározó, emissziós tesztekkel kapcsolatos, közismert botrány lehetett. A szoftveresen manipulált kibocsátási teszteknek köszönhetően a figyelem középpontjába került néhány rendszerszintű probléma, emellett viszont a dízel meghajtási rendszerek megítélése hatalmasat zuhant.

Az eseménysorozat pozitív hozadéka, hogy a szabályozói oldal megreformálásának köszönhetően végre jól megírt, a károsanyag-kibocsátás mértékét életszerű szituációkban is ellenőrizni képes mérési metódus lépett életbe

– olvasható az Arval közleményében.

A kereslet-kínálat viszonyok ilyen alakulása természetesen azt is jelentette, hogy a gyártói oldal átcsoportosította erőforrásait, és jellemzően más, hibrid vagy elektromos meghajtástípusokba fektetett be. A korábbi, legújabb szabályozásoknak eleget nem tevő dízel modellek helyett ma már számtalan alternatíva lépett elő és szerzett valós piaci részesedést. Turbófeltöltős, (Euro 6-os szabályozásnak megfelelő) közvetlen befecskendezésű, változó szelepvezérlésű dízelmotorokat, 48 voltos lágy hibrid rendszereket, plug-in hibrideket vagy tisztán elektromos hajtású modelleket is találunk a gyártók kínálatában. Sőt, már készül az alternatív hajtású autók következő generációja, illetve az öltözőben melegítenek az olyan jelenleg ritkaságnak számító hajtásrendszerek, mint

a hidrogén-üzemanyagcella

vagy a tehergépjármű-forgalom felsővezetékes elektromosítása.

A szinte naponta bejelentett új megoldások fényében valóban úgy tűnhet, hogy a hagyományos belső égésű, dízel meghajtásnak leáldozott, de a megfelelő jármű kiválasztása mégsem ennyire egyszerű, különösen ennyi alternatíva között.

„A valóság az, hogy a gépesített mobilitás >>svájci-bicskája<< jelenleg még nem létezik, nincs olyan megoldás, ami minden szituációban megold minden problémát” – mondta Kovách Kristóf, az Arval értékesítési igazgatója. Szerinte számtalan opció jó valamiben, és teljesen alkalmatlan más felhasználási módokra, ez igaz a többi mellett a dízel meghajtásra is. A technológiai fejlődés elképesztő sebessége és az alternatív hajtásláncok viszonylag rövid múltja szinte biztosan átírja a piacot, ami garancia arra, hogy az autóipar hatalmas változások előtt áll a következő 1-2 évtizedben.