Megnyitotta kapuit Biatorbágyon a Ford európai alkatrészközpontja

Hétfőn megnyitotta első európai regionális alkatrészközpontját a Ford. A biatorbágyi létesítmény 15 kelet-közép-európai országot szolgál ki, vagyis Magyarországon kívül Ausztria, Albánia, Bosznia, Bulgária, Horvátország, Csehország, Ciprus, Görögország, Macedónia, Moldova, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia hivatalos Ford-márkaszervizei is innen kapják az eredeti alkatrészeket.

Az új biatorbágyi centrum, amely a Ford első gyors kiszolgálású alkatrészközpontja (HVC) Európában, nagy segítséget jelent majd a kelet-közép-európai Ford-márkaszervizeknek abban, hogy hamarabb kapják meg a megrendelt alkatrészeket. Ugyanakkor az új létesítmény Biatorbágyon nemcsak az alkatrészrendelés hatékonyságát javítja, hanem meggyőződésem szerint a Ford vásárlóinak ügyfélélményére is kedvező hatással lesz. A Fordnál családtagként tekintünk a vásárlóinkra – és az, ahogyan az értékesítési és after sales folyamatokat kezeljük, igazán különlegesnek számít

– mondta Yiannis Tavanidis, a Ford regionális igazgatója.

A Ford Motor Company az Arcese Csoporttal együttműködve építette fel a 10 ezer négyzetméteres modern raktárközpontot, ahol több mint 18 ezer különféle Ford-alkatrészt tárolnak. Az alkatrészcentrum jelenleg 55 ember számára biztosít munkalehetőséget.

A Ford ezzel már három helyszínen (Budapesten, Szentendrén és Biatorbágyon) végez tevékenységet Magyarországon. A vállalat 624 magasan képzett fiatal magyar mérnököt és közgazdászt foglalkoztat számos különböző területen.

A Fordnak emellett egyre növekvő magyarországi beszállítói hálózata is van: jelenleg több mint 40 vállalat és 69 ezer munkavállaló gyárt és szállít részegységeket az üzemei számára.

Ez 2020-ban 2,27 milliárd dollárnyi összesített bevételt jelentett az érintett cégek mérlegében.

2010 óta a Ford piacvezető a magyarországi gépjármű-értékesítésben. A márkának jelentős, 9,1 százalékos a piaci részesedése a személyautók szegmensében, és több mint 32 százalékos a haszongépjárművek piacán.

Idén év elején jelentette be a Ford, hogy a korábban tervezett összeg közel kétszeresét, legalább 22 milliárd dollárt fektet be globálisan az elektromos hajtásba, emellett az elektromos járművek gyártásához egymilliárd dollár beruházással létrehozza a Ford kölni villamosítási központját, a vállalat első ilyen létesítményét Európában. Itt állítják elő 2023-tól a vállalat első európai gyártású, európai vásárlók számára tervezett, nagy sorozatban készülő, tisztán elektromos hajtású személyautóját, és a cég máris tervbe vette egy második elektromos jármű ottani gyártását is.

2026 közepére a Ford európai személyautó-palettájának 100 százalékában megjelenik majd a nulla károsanyag-kibocsátásra képes, tisztán elektromos vagy plug-in hibrid hajtás, 2030-ra pedig a teljes kínálata tisztán elektromos hajtású lesz.