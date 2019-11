Egy hónap múlva karácsony: így tartanak majd nyitva a boltok

Egy hónap múlva karácsony, a boltok azonban csak két és fél nap lesznek zárva. A blokkk.com összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat az év végi szünnapokról.

Ebben az időszakban lesz olyan pihenő nap is, amit előtte le kell dolgozni. Az ünnepi bevásárlási hétvégék – a bronz-, ezüst- és arany hétvégék – kellemetlenül is érinthetik azokat, akik ilyenkor szoktak bevásárolni, ajándékot venni: ugyanis a bronz- és az ezüst hétvégén a szombat munkanap lesz, ekkor kell ledolgozni a később pihenőnappá változó december 24-ét és 27-ét. Tehát december 7-e munkanap 24-e helyett, illetve december 14-e is munkanap december 27 helyett. Cserébe a december 24-től 29-éig tartó napok egyike sem számít majd munkanapnak.

A boltok nyitvatartása: