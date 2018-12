Karácsony előtt semmi sem drága

A következő napok vásárlói rohama nagyban hozzájárulhat a decemberre várt 1200 milliárd forintos kiskereskedelmi rekordforgalomhoz. A kosárérték 20-25 százalékkal ugrik meg, a friss hal és a szaloncukor a sláger.

Az ünnepi ételekhez szükséges élelmiszerek beszerzése mellett a non-food kategóriában továbbra is műszaki és ruházati cikkekből, könyvekből, játékokból és illatszerekből fogy a legtöbb az év végén. Főként a nettó reálbérek növekedése hajtja a belső fogyasztást, ráadásul hagyományosan az év utolsó hónapjában költik el az emberek a legtöbb pénzt. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy 1200 milliárd forintos rekordforgalomra számít decemberben az Országos Kereskedelmi Szövetség.

Csaknem hárommillió vásárlót szolgálnak ki hetente a Tescónál, ez a szám a karácsonyi időszakban 30 százalékkal is nőhet.

Tavaly 1,3 millió csomag szaloncukrot értékesítettek, a legtöbbet a csokoládés-trüffeles változatból. A dobogó második fokára a szezonálisan változó, különlegesebb ízűek kerültek (például narancsos-csokis, robbanócukorkás-málnás), a harmadik hely pedig az örök klasszikus zselés szaloncukroké.

A hipermarket felmérése szerint bejgliből mákos és diós is kerül az asztalra, az előbbi 54 százalékkal vezeti a népszerűségi rangsort, a diós 45 százalékkal követi. Az is kiderült, hogy továbbra is az édes pezsgők országa vagyunk: a többség vásárlásonként rögtön két üveg pezsgőt vesz, de csak a harmaduk választja a szárazat. A múlt évben 1,34 millió karácsonyfadíszt adtak el:

vásárlóik karácsonyfáinak legnagyobb részét arany- (24 százalék) vagy ezüstszínű díszek (21) ékesítették.

A SPAR kommunikációs vezetője, Maczelka Márk arról számolt be, hogy decemberben realizálják az éves árbevételük 10 százalékát, ekkor 20-25 százalékkal ugrik meg a kosárérték, három százalékkal a vásárlószám is nő. Sokan az utolsó napokra halasztják a vásárlásokat, hiszen a legfrissebb alapanyagokat igyekeznek beszerezni, még december 23-án és 24-én is nagy roham várható.

A vevők átlagosan pár ezer forinttól 30 ezer forintig költenek az ünnepi bevásárlásra. Jellemzően szaloncukrot, édességeket, sütési alapanyagokat, valamint több italt tesznek a kosarukba.

A SPAR ebben az időszakban értékesíti a legtöbb friss halat, amelynek jelentős része Magyarországról származik. A baromfi-kategóriában megnő a kacsa, a pulyka és a minőségi csirkehús iránti kereslet.

A CBA a decemberi forgalom három-öt százalékos növekedésére számít az idén, mint arról Fodor Attila, a társaság kommunikációs igazgatója tájékoztatott. A nagyobb alapterületű szupermarketekben akár kétszer-háromszor több termék is fogy az ünnepek előtt, a legtöbb vásárlóra pedig péntektől vasárnapig számítanak. A szezonális termékek közül ő is a szaloncukrot és a halat említette, az utóbbi éves értékesítésének 30-35 százaléka a karácsony előtti időszakra esik.