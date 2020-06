A járvány alatt is bővülhet a hazai flottapiac

Előtérbe kerülhet a rövid távú autóbérlet, mivel az áruszállításban soha nem látott növekedést hozott a járvány, a többletkereslet miatt pedig sok új munkaautóra van szükség

– mondta a Világgazdaságnak Koleszár Róbert, a Mercarius Flottakezelő Kft. ügyvezető igazgatója, tulajdonosa. Számos vállalkozás a dolgozók védelmében több céges autót biztosít, helyettesítve a közösségi közlekedést. Ők rövid távra, a járvány idejére bérelnek autót. Krízis idején sokan kiszervezik a cégautó beszerzéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó folyamatokat, a személyesebb kiszolgálás és a teljes körű flottakezelés iránt most is megnövekedett az igény. A tartós bérlet egyre népszerűbb a hazai kkv-k körében, mivel akár egyetlen autóval is igénybe vehető. Továbbá a munkavállalók egyre gyakrabban váltanak állást, ezzel együtt fontos juttatási eszköz lett a gépjármű.

Ezért elvárás a kockázatmentes és rugalmas konstrukció módosítható futamidővel, az eszközcsere lehetőségével, kötbérmentes megszakíthatósággal.

A szakember szerint amíg a járvány tart, a hitelezés lelassul, nehezebben jutnak forráshoz a cégek, ilyen helyzetben az operatív lízing különösen előnyös lehet, hiszen a kockázatot a lízingbe adó vállalja, és nem igényel önerőt. Emiatt van arra esély, hogy a hazai flottapiac a mostani helyzet ellenére is lassan növekedni fog.

Négy nagy szereplő van a piacon, a teljes körű, magas színvonalú flottakezeléssel lehet kitűnni közülük.

Azokat a flottakezelőket valószínűleg jobban megviseli a vírushelyzet, amelyeknek kevesebb az ügyfelük, vagy kisebb méretű cégekkel állnak kapcsolatban. Nagy kérdés, hogy a cégek hány százaléka tudja tovább fizetni a lízinget a moratórium lejárta után. Ha több ügyfél is visszamondja a szolgáltatást, az problémát okozhat rövid távon az újautó-vásárlásban.

