A jövőt is lenyomják a holland kerékpárok

Az egész világon Hollandia a legfelkészültebb az önvezető autók elterjedésére, de várhatóan mégsem lepik majd el városait a sofőr nélküli autók a KPMG második Autonomous Vehicles Readiness Index tanulmánya szerint.

A sofőr nélküliséghez minden feltétel adott Hollandiában, a városi közlekedés forradalma elé csupán egyetlen “akadály” gördül: a hollandok a sűrű városi részeken jellemzően kerékpárral közlekednek. Eközben Magyarország élen jár az önvezető autós fejlesztésekben, de a használatban a lemaradók között leszünk.

Hollandia a követendő példa

Hollandia az önvezető autókhoz szükséges infrastruktúra tekintetében világelső, a fogyasztói elfogadásban kizárólag Szingapúr előzi meg őket, de a technológiai innovációban és a szabályozásban is a legjobbak között vannak a KPMG tanulmánya szerint. Így bármely ország számára Hollandia követendő példa lehet, ugyanis nem csak az úthálózat minősége kiváló, de az emberek is lelkesek az új technológiáért és a kormányzat is igen támogató a fejlődéssel kapcsolatban. Hollandiában például már most 6 százalék felett van a teljes gépjárműparkon belül az elektromos autók száma, de van még egy zéró emissziós járműtípus, ami még ennél is jobban meghatározza az ország közlekedését.

Hollandiában sok millió kerékpár van napi használatban, a sűrű, belvárosi területeken pedig nehéz lenne emiatt önvezető autós funkciókat és szolgáltatásokat elindítani.

Az elmúlt évtizedekben a holland városokban a gyalogosok és kerékpárosok mellett a járműforgalom eleve háttérbe szorult, így nincsenek dedikált, kizárólag autók által használható sávok, csatornák. Az önvezető járművek elterjedésével pedig a KPMG által megkérdezett iparági szakértők szerint már az is jelentős kockázat, ha nagy számú önvezető jármű közlekedik közös útszakaszokon a sofőrök által vezetett járművekkel.

Autópályára mennek az önvezetők

A belvárosi önvezetés helyett Hollandiában éppen ezért sokkal inkább az autópályán közlekedő teherforgalom automatizálására koncentrálnak. Jelentős időt és pénzt fektettek már be a kamionok úgynevezett „platooning” technológiájának fejlesztésébe, ahol egy emberi vezető, mondhatni “kapitány” vezérel egy teljes kamion konvojt, melyek akár 30 centire is képesek megközelíteni egymást.

Az összekapcsolt digitális vezérlés révén a különálló járművek együtt gyorsítanak, fékeznek, manővereznek.

A híres „tulipán folyosón” Amszterdamból a belga Antwerpen felé, illetve Rotterdamból a német Ruhr-vidék felé hamarosan önvezető kamion-konvojokon száguldhatnak a termékek a holland kikötőkből Európa belseje felé.

Nem a magyarok fognak furikázni vele

Magyarország a KPMG felmérésében a vizsgált országok közül a 21. helyen szerepel az önvezető autós felkészültség szempontjából.

A tanulmány kiemeli, hogy Magyarország a termelésre és a tesztelésre fókuszál,

többek között a Zala Zone önvezető autós tesztközponttal, illetve a nemrég bejelentett BMW gyárral, de a használat szempontjából egyelőre a lemaradók között van. Hazánk a lehető legtöbb pontot kapta a felmérésben az ország felkészültségére amiatt, hogy van dedikált kormányzati intézmény, de a szabályozó környezet és az innováció támogatás terén gyengébben szerepel. Az ország támogatja az önvezető technológiák fejlesztését, és az ezzel foglalkozó vállalatokat, de kevéssé valószínű, hogy a magyarok elsőként fogják ezeket a fejlesztéseket használni, köszönhetően a kis belföldi piacméretnek és az erős export fókusznak.