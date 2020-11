Hamis COVID-19-teszteredményekkel kereskednek a feketepiacon

A légi közlekedési szektorban még nem alakult ki egységes protokoll az utazás előtti koronavírus-szűrésre. A helyzetet kihasználva a feketepiacon megjelentek az utazóknak kínált hamis negatív teszteredmények.

Nincsenek könnyű helyzetben az utazók, hiszen számos országba való belépés előfeltétele a negatív koronavírus-teszteredmény, viszont az utazás előtti szűrésre egységes szabályozás még az Európai Unión belül sem született.

A feketekereskedelemben ráéreztek a rendszer hiányosságaira, így a hamis negatív teszteredmények világszerte megjelentek az úti célokon.

A múlt héten a párizsi Charles de Gaulle légikikötőben buktak le bűnözők, akik a repülőtéren árusították a digitális tanúsítványokat a koronavírus–fertőzetlenség igazolására – számolt be az esetről a Washington Post. Az Associated Press információi szerint az igazolásokat egyenként 150 és 300 euró közötti áron kínálták. Brazíliában nemrég tartóztattak le négy külföldit, akik magánrepülőgépen látogatták meg Fernando de Noronha szigetét, és az utazáshoz hamis COVID-19-teszt igazolásokat használtak fel – írja az Associated Press. Az Egyesült Királyságban egy utazási iroda kínált hamis negatív teszteredményeket az utazóknak a Lancashire Telegraph információi szerint.

A hamisítás megelőzésére a digitális platformok nyújthatnak megoldást.

Hawaii államba például csakis előzetes regisztrációt követően léphetnek be az utazók, és a teszt elvégzésére is csak az engedélyezett tesztelő partnercéget vehetik igénybe, amely az eredményt feltölti a virtuális portálra.

A légi közlekedési szektor képviselői, többek között a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) és a Repülőterek Nemzetközi Tanácsa európai szervezete (ACI) is

egy nemzetközileg elismert egységes repülés előtti tesztelési protokoll bevezetéséért lobbiznak, amely a jelenlegi utazási karanténkorlátozásokat kiválthatná.

Egységes tesztelési protokoll hiányában azonban a nehéz helyzetben lévő légitársaságok különböző módszerek mellett tették le a voksukat. A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary a napokban szólalt fel a közvetlen repülés előtti tesztelés ellen. Az ír légitársaság vezetője szerint a repülőtéri tesztelés hosszú, ráadásul túl késő, és kényelmetlen is. A vezérigazgató szerint az utasok szűrésére a megoldást az jelentené, ha kötelezően 36-72 órán belüli negatív teszteredményt mutatnának be a repülés előtt. A United Airlines és a Cathay Pacific Airways utasai számára egy digitális alkalmazást fejlesztett (CommonPass), amelybe az utasok fel tudják tölteni a koronavírus-teszteredményeiket, ezzel megkönnyítve a légitársaságok hozzáférését a dokumentumokhoz.

A Lufthansa november 12-től kezdte el az utasok indulás előtti gyorstesztekkel való szűrését a München és Hamburg között közlekedő járatain. A légitársaság a repülőtéren teszteli a felszállásra várakozókat, amennyiben valaki ezt nem szeretné, a repülőtéri teszt kiváltható egy 48 órán belül készült negatív PCR-teszteredménnyel, vagy az utas ingyenesen átfoglalhat egy későbbi gépre. A gyors antigéntesztek eredménye 30-60 percen belül áll rendelkezésre, ez azonban kevésbé pontos a szokásos PCR-vizsgálatoknál.