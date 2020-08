Húzós hétvégén van túl a MÁV

Augusztus első két napja volt az idei szezon eddigi legforgalmasabb hétvégéje, ami a második északi parti Retró hétvégének és a Balaton-átúszásnak is köszönhető. Az elmúlt hétvégén közel 81 ezren, több mint 11,3 százalékkal többen utaztak vonattal a Balatonra, az utasforgalom idén nyáron először haladta meg az egy évvel korábbi, azonos időszak utasszámát.

A Balaton déli partját 52,6 ezren, míg 28,3 ezren az északi partot választották. A teljes szezonban eddig nyolcezernél is több Balaton 24/72 jegy fogyott,

a vonattal érkező kerékpárosok száma meghaladta a negyvenhatezret.

Az idén nyáron másodszor megrendezett Retró hétvége programja több ezer érdeklődött vonzott. A vonatokat a Nohab, a Szergej, a Csörgő, a Púpos és a 424-es Bivaly mozdonyok húzták. A rendezvény Európa legnagyobb vasútbarát eseményévé nőtte ki magát, nincsen még egy olyan vasútünnep, amelyen egyszerre háromnál több menetrendszerinti vonatot húznának nosztalgiamozdonyok. A rendezvény a résztvevők, nézők számában is kimagaslóan sikeres, igazi turisztikai attrakciónak bizonyult, a Balaton mellett nyaraló családok körében is népszerűvé vált.

A kétnapos rendezvényen retró étkezőkocsit továbbító vonat is közlekedett Budapest és Tapolca között, amin a résztvevők nagy örömére az Utasellátó klasszikus ételeit lehetett megkóstolni: többek között paprikás csirkét, marhapörköltet, töltött káposztát, desszertként csokirolót, innivalónak pedig retró Márka üdítőt is. Ezen kívül két, újabb gyártású étkezőkocsival is találkozhattak a Balaton északi partján utazók.

Az étkezőkocsik forgalma az idei szezonban csúcsot döntött,

a két nap alatt több mint 2000 vendéget szolgáltak ki.

Kiemelt kép: MÁV